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Oyuncu Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı - Son Dakika

Oyuncu Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı

16.01.2022 09:09

Şarkıcı Sinan Akçıl ile geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez evlenen oyuncu Burcu Kıratlı, gazetecilere konuşarak "Neden boşanıyorsunuz?" sorusunu yanıtladı. "Şu an boşanma durumumuz söz konusu" diyen Kıratlı, "Aldatma iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Şimdilik bekliyoruz, yakında netleşecektir" ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl, ikinci kez nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğruladı. Önceki akşam Arnavutköy'de görüntülenen Kıratlı, özel hayatı hakkında konuştu.

"BOŞANMA DURUMUMUZ SÖZ KONUSU"

Kıratlı, "Neden boşanıyorsunuz?" Araya üçüncü şahıslar mı girdi?" sorusuna, "Şu an boşanma durumumuz söz konusu. Bizi barıştırmak için araya giren üçüncü şahıslar oldu. Ancak bizim derdimiz kendimizle. Aldatma iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Şimdilik bekliyoruz, yakında netleşecektir" cevabını verdi.

Oyuncu Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı

"HER EVLİLİKTE YAŞANABİLECEK KRİZLER BUNLAR"

Eşi Burcu Kıratlı ile yaşadığı süreç hakkında bilgi vererek "Şu anda evlilik çıkmazındayız" diyen Sinan Akçıl, "Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikah öncesi taşındığım 4. Levent'teki büyük daireyi Burcu'ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez aşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın." dedi.

"BU GÜZEL KIZI ÜZMENİN GEREĞİ YOK"

Burcu Kıratlı'nın manevi babası Kenan Erçetingöz'ün doğum gününe katılmayan Sinan Akçıl'ın bu hareketi iddiaları güçlendirmişti. Doğum günü çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kenan Erçetingöz, "Klip çekimi uzadığı için gelmemiş. Zamanla görürsünüz arkadaşlar. Herkesin kendi hayatı, keşke gelseydi. Bu güzel kızı üzmenin gereği yok" sözleriyle kafaları karıştırmıştı.

Bu sözlere de yanıt veren Akçıl, "Yılbaşında Bakü'deydik ve klip de çektiğim için dönüşüm uzadı. Kenan Abi, aba altından sopa değil, gösterse gösterse kalp gösterir. Kendisini çok severim ve bende yeri ayrıdır." demişti.

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Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Evlilik, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oyuncu Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı - Son Dakika
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