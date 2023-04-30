Oyuncu Elçin Afacan, 28 kilo verdi çarşafa sarılı yarı çıplak poz verdi!

Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü paylaştığı Çöp Adam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Elçin Afacan, bir yıl içerisinde 28 kilo verdi. Son haliyle dikkat çeken genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

YARI ÇIPLAK POZLAR VERDİ

Cem Talu'ya poz veren güzel oyuncu önce iç çamaşırsız şekilde giydiği beyaz gömleğiyle kamera karşısına geçti sonra da çarşafa sarıldı. Oyuncu, yarı çıplak verdiği pozları da 1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede içerisinden yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Elçin Afacan'ın fotoğrafları...