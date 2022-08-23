Emine Ün'den ölen annesi için hüzünlü paylaşım: Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün - Son Dakika
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Emine Ün'den ölen annesi için hüzünlü paylaşım: Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün

23.08.2022 10:48

Emine Ün, sosyal medya hesabından geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle kaybettiği annesinin ölüm yıl dönümünü kutladı. Ün, "Bugünün geldiğine inanamıyorum. Bir yıl… Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün" sözlerini sarf etti.

Emine Ün ve annesi Müzeyyen Bolverdi, geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanmıştı. Kronik hastalıkları bulunan Bolverdi, yoğun bakımda tedavi gördüğü esnada hayatını kaybetmişti. Anne acısıyla yıkılan Emine Ün, Bolverdi'nin ölüm yıldönümünde yürek sızlatan bir paylaşım yaptı.

"KALBİMİ ACITAN, YÜREĞİMİ SIZLATAN GÜN"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emine Ün, "Bugünün geldiğine inanamıyorum. Bir yıl… Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün... Benim biricik, güzel annem, tatlı anılarımız tek tesellim... Sözlerim bitti, duygularım devam… Seni çok seviyorum." diyerek, üzüntüsünü dile getirdi. Oyuncunun paylaşımına Dolunay Soysert ve Pınar Altuğ Atacan gibi isimlerden başsağlığı yorumu geldi.

Emine Ün'den annesinin ölüm yıldönümünde duygulandıran paylaşım: Kalbimi acıtan gün

ESKİ EŞİ VE KARDEŞİ BİRLİKTE İDDİASI

44 yaşındaki Emine Ün, geçtiğimiz sene 8 yıllık eşi Tolga Karakaş ile tek celsede boşandı. Ayrılıktan aylar sonra da Karakaş'ın eski baldızı Mine Ün ile aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Tolga Karakaş'ın Mine Ün ile hem mesajlaşmaları hem de görüntülerinin olduğu iddia edildi.

Emine Ün'den annesinin ölüm yıldönümünde duygulandıran paylaşım: Kalbimi acıtan gün
Tolga Karakaş ve Emine Ün
Emine Ün'den annesinin ölüm yıldönümünde duygulandıran paylaşım: Kalbimi acıtan gün
Emine Ün'den annesinin ölüm yıldönümünde duygulandıran paylaşım: Kalbimi acıtan gün
Emine Ün'den annesinin ölüm yıldönümünde duygulandıran paylaşım: Kalbimi acıtan gün
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Son Dakika Magazin Emine Ün'den ölen annesi için hüzünlü paylaşım: Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emine Ün'den ölen annesi için hüzünlü paylaşım: Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün - Son Dakika
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