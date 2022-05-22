Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen sevgilisi Onur Ünlü dudak dudağa görüntülendi! - Son Dakika
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Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen sevgilisi Onur Ünlü dudak dudağa görüntülendi!

22.05.2022 00:22

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün samimi görüntüleri kameralara takıldı. İkili, önceki akşam Beyoğlu'nda dudak dudağa görüntülendi.

TV100'den Onur Üçkarışoğlu ve Ulaş Aydın'ın haberine göre; aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle bir dönem sık sık gündem olan Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü, önceki akşam Beyoğlu'nda bir mekanda görüntülendi.

"ANNE OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Bir ara aşka gelen ikili, dudak dudağa objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında konuşan Ergüçlü, "Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!" demişti.

Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü dudak dudağa görüntülendi
Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü dudak dudağa görüntülendi
Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü dudak dudağa görüntülendi
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen sevgilisi Onur Ünlü dudak dudağa görüntülendi! - Son Dakika


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