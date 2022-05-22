Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen sevgilisi Onur Ünlü dudak dudağa görüntülendi!

TV100'den Onur Üçkarışoğlu ve Ulaş Aydın'ın haberine göre; aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle bir dönem sık sık gündem olan Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü, önceki akşam Beyoğlu'nda bir mekanda görüntülendi.

"ANNE OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Bir ara aşka gelen ikili, dudak dudağa objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında konuşan Ergüçlü, "Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!" demişti.