Oyuncu İman Casablanca: 17 yaşımda oyuncu olmak için Türkiye'ye kaçtım - Son Dakika
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Oyuncu İman Casablanca: 17 yaşımda oyuncu olmak için Türkiye'ye kaçtım

Oyuncu İman Casablanca: 17 yaşımda oyuncu olmak için Türkiye\'ye kaçtım

Oyuncu İman Casablanca Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. İman Casablanca Haberler.com'a verdiği röportajda 17 yaşında oyuncu olmak için Türkiye'ye kaçtığını söyledi.

29.02.2024 15:59  Güncelleme: 16:04
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Oyuncu İman Casablanca Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

" Fas'ta genelde kadın olarak oyuncu olmak çok sevilen bir şey değil. Aileye söylediğin zaman pozitif bir tepki almıyorsun. Dolayısıyla ya mühendis ya doktor olacaksın sonuçta. Ben de çok iyi okuyordum, çok, iyi notlar alıyordum. Birinci oluyordum hep. Mühendisliği okumak zorundaydım. Ben bayağı savaştım. Okumak istemedim, konservatuara girmek istedim ama olmadı. 17 yaşımda oyuncu olmak için Türkiye'ye kaçtım. O dönem çok cesurdum. Tekrar olsa yine yapardım." dedi.

Fas, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu İman Casablanca: 17 yaşımda oyuncu olmak için Türkiye'ye kaçtım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu İman Casablanca: 17 yaşımda oyuncu olmak için Türkiye'ye kaçtım - Son Dakika
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