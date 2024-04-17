Oyuncu İpek Tenolcay'dan evlilik itirafı: Boşanacağımızı anlayınca hamle yapıp hamile kaldım - Son Dakika
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Oyuncu İpek Tenolcay'dan evlilik itirafı: Boşanacağımızı anlayınca hamle yapıp hamile kaldım

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Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan oyuncu İpek Tenolcay, eşinden boşanacağını anladığı an yaptığı hamleyle hamile kaldığını itiraf etti.

17.04.2024 15:43  Güncelleme: 15:47
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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu başarılı oyuncu İpek Tenolcay oldu. Özel hayatı hakkında konuşan oyuncu, yaptığı hamleyle boşanmadan önce hamile kaldığını söyledi.

"BABAM ÜZÜLDÜĞÜ İÇİN NİŞANI ATTIK"

Baba ve komşu baskısından dolayı küçük yaşta evlenmek zorunda kaldığını söyleyen oyuncu, "18 yaşında tanıştık, 19 yaşında da babam görüştürmez diye nişanlandık. Görüşebilmemizin tek şartı nişanlanmaktı. Babam erken yaşta nişanlandığım için üzülünce nişanı attık. Çok ciddi bir aşk acısı yaşadım" dedi.

Oyuncu İpek Tenolcay'dan evlilik itirafı: Boşanacağımızı anlayınca hamle yapıp hamile kaldım

"HAMİLEYKEN AYRILIP DOĞUM YAPINCA BOŞANDIM"

Doğum yaptıktan sonra boşandığından bahseden Tenolcay sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıldıktan 2 sene sonra bir araya gelerek ilişkiye devam ettik. Kocama çok aşık olmuştum. Bir süre ailem karşı çıktığı için görüştüğümüzü sakladık. Ailem, 'Araştırdık, iyi bir çocuk değil' demişti. Eşim sorumluluk sahibi olan biri değildi. Eşim beni sektöre karşı çok korudu. Evliliğimiz 4 sene sürdü. Evliliği kurum olarak sevmiyorum. Ben evden çıkmak için evlenmiştim. Sonra çocuğumla kendi evimde yaşadım. Mahalle ve baba baskısı olmasaydı evlenmezdim. Hamileyken ayrıldık, boşanmayı doğumdan sonra yaptık. Evliliğimizi bitecekti ama ben orada bir hamle yaparak hamile kaldım. Bir daha evlenmem diye hamile kaldım."

Oyuncu İpek Tenolcay'dan evlilik itirafı: Boşanacağımızı anlayınca hamle yapıp hamile kaldım
Oyuncu İpek Tenolcay'dan evlilik itirafı: Boşanacağımızı anlayınca hamle yapıp hamile kaldım
Oyuncu İpek Tenolcay\'dan evlilik itirafı: Boşanacağımızı anlayınca hamle yapıp hamile kaldım

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Son Dakika Magazin Oyuncu İpek Tenolcay'dan evlilik itirafı: Boşanacağımızı anlayınca hamle yapıp hamile kaldım - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Demir: Saçma sapan bir haber. 52 3 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: 4 gündür aynı haberi ısıtıp ısıtıp verin bakalım ;) seni de unutmadık son dakika :)))) 29 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Oyuncu İpek Tenolcay'dan evlilik itirafı: Boşanacağımızı anlayınca hamle yapıp hamile kaldım - Son Dakika
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