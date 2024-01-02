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Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı - Son Dakika
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Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı

Meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile ayrılan oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında boşandığı Duygu Kumarki ile barıştı. Çift, barıştıklarını da dudak dudağa poz vererek ilan etti.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
02.01.2024 - 16:02,  Güncelleme: 16:14
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2004 yılında hayatını kaybeden Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmin başrolü olan İsmail Hacıoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile yollarını ayıran oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşine geri döndü.

2015 yılında boşandığı bir çocuğunun annesi Duygu Kumarki ile barışan oyuncu, yeni yıla da eski eşiyle girdi. 3 yıl sonra barışan ikili, dudak dudağa poz vererek barıştıklarını ilan etti. İsmail Hacıoğlu, geçen kasımda eski eşi için "Seni hep sevdim, daima seveceğim" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Yemin adını verdikleri bir kızları bulunan çift, barışmalarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu geçtiğimiz aylarda aşk yaşamıştı
YORUMLAR (1)
  • Aslan Yiğit: yakışır zaten bir onla bir bunla Yanıtla 6 4

İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Cem Karaca, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı - Son Dakika
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