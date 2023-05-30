Oyuncu Meltem Yılmazkaya, anne oldu - Son Dakika
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Oyuncu Meltem Yılmazkaya, anne oldu

30.05.2023 14:09

Mart ayında Kadir Doğan ile nikah masasına oturan Güldür Güldür'ün başarılı oyuncusu Meltem Yılmazkaya anne oldu. İspanya'da doğum yapan oyuncu, güzel haberi de sosyal medya hesabından vererek "Her şey yolunda" dedi.

Güldür Güldür Show'daki "Mehtap" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Meltem Yılmazkaya, mart ayında bir süredir birlikte olduğu Kadir Doğan ile evlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı düğün yapmayan Yılmazkaya, ilk bebeğini kucağına aldı.

"HER ŞEY YOLUNDA ŞÜKÜR"

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Meltem Yılmazkaya, İspanya'da doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren başarılı oyuncu, Instagram hesabından çocuğunun elini paylaşarak "Herkese tek tek dönemiyoruz dostlar... Malum zamanlar. Her şey yolunda şükür" notunu düştü.

MART AYINDA EVLENDİ

Mart ayında Instagram hesabından düğün pozlarını paylaşan oyuncu, "Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine… Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak eveti, ona da cesaret ettik… Bir süre önce… Kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye. Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde… Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine. Ve sen sevgilim. Yol uzun , duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm, saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm, evde hep makyajsız, bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim… Seni… Bizi seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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