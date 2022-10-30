Oyuncu Şahan Gökbakar'dan yerli otomobil Togg'la ilgili dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Şahan Gökbakar'dan yerli otomobil Togg'la ilgili dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

31.10.2022 08:47

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, yerli otomobil Togg'un banttan inişinden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gökbakar yerli otomobil için "Gurur duyuyorum. Ülkemizin insanının emek verdiği ve ürettiği her şeyle gurur duyduğum gibi" yorumunda bulundu.

Yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen resmi törenle açıldı. İlk aracı banttan indiren Erdoğan, üretim bandından aldığı aracı konuşma yapacağı sahneye kadar getirdi.

"GURUR DUYUYORUM"

Yerli otomobil ülkede büyük heyecan yaşanırken oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Şahan Gökbakar, Togg ile ilgili "Gurur duyuyorum. Ülkemizin insanının emek verdiği ve ürettiği her şeyle gurur duyduğum gibi. Satışa başlansın, kullanayım, sürüş deneyimini de yazarım isteyen olursa" ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar'dan yerli otomobil Togg'la ilgili dikkat çeken paylaşım

"TAMAMEN YERLİ OLMASINA GEREK YOK"

Ünlü oyuncu sözlerine şu şekilde devam etti; Togg güzel bir proje. Hem çağı zamanında yakalamak hem de çevreci olması açısından çok iyi. Bence Togg'un tamamen yerli üretim olmasına gerek de yok. Fındık değil ki bu %100 yerli üretim olsun. Teknoloji artık tüm dünyadan toplanıyor. Yeter ki geliştirelim, büyütelim. Ha şunu da ekleyeyim, dünyaca ünlü otomotiv şirketi Volvo'yu Çinliler kaça aldı? 1.8 milyar dolara. Yani son 2-3 yılda sırf dolar kurunu tutabilmek için harcanan merkez bankası rezervinin, hepimizin parasının yüzde biri kadar. Bu da işin başka bir boyutu. Bilmem anlatabildim mi?"

Şahan Gökbakar'dan yerli otomobil Togg'la ilgili dikkat çeken paylaşım
YORUMLAR (4)
  • Erdogan Metin: Üç beş iş insani toplanıp hani araba yapıyordu hani nerde diyen Kılıçdaroğlu nerdesin:)) Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • Dinç: Yüzde kaç milli olduğu fiyatını belirler kardeşim. Sana fark etmez tabi 2milyon verir alırsın.bizim böyle bir imkanımız olmadığından merak ediyoruz ne kadar yerli ve milli!! Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Yerli otomobil Togg banttan indi! Bu gelişme de Cem Toker'i tatmin etmedi Yerli otomobil Togg banttan indi! Bu gelişme de Cem Toker'i tatmin etmedi Teknik özellikleriyle büyüleyen yerli otomobil Togg'un anahtarı ilk kez görüntülendi Teknik özellikleriyle büyüleyen yerli otomobil Togg'un anahtarı ilk kez görüntülendi Galericilerde 'Togg' heyecanı Galericilerde 'Togg' heyecanı

Şahan Gökbakar, TOGG, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Şahan Gökbakar'dan yerli otomobil Togg'la ilgili dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Faruk K, 2009 yılında yaşadığı zor günleri anlattı: Dibi gördüm, ağlaya ağlaya anketörlük yaptım
14:11 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Şemdin Sakık müze yapılacağı için boşaltılan Diyarbakır Cezaevi'nden Elazığ'a nakledildi
13:22 İçişleri Bakanı Soylu'dan 12 Kasım duyurusu: Ülkece deprem tatbikatı yapacağız
13:18 Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler +18 notuyla video paylaştı
13:07 Arkadaşının cesedini parçalara ayıran adamdan akılalmaz savunma: Korktum parçaladım
12:55 Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu sözlerine AK Parti'den de tepki geldi: Siyaset tarihinin en utanç verici hareketini görüyoruz
12:53 Rusya lideri Putin'den savaşın seyrini değiştirecek karar! Ölüm meleklerini cepheye gönderdi
12:42 Pusu kurulan baba ve oğlunu taradılar! 1 ölü 1 yaralı
12:40 Avukatla ilişki yaşayan genç kadının yaptığı itiraf şaşkınlık yarattı
12:34 UEFA'dan Fenerbahçe maçına skandal hakem! Ivan Bebek atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2022 14:40:46. #1.12#
SON DAKİKA: Oyuncu Şahan Gökbakar'dan yerli otomobil Togg'la ilgili dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement