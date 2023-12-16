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Oyuncu Seda Tosun ve Taner Ataş boşandı - Son Dakika
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Oyuncu Seda Tosun ve Taner Ataş boşandı

Mucize filmiyle adını duyuran genç oyuncu Seda Tosun, geçtiğimiz sene evlendiği fenomen Taner Ataş ile boşandı. Evlilik cüzdanını yırtarken video paylaşan Tosun, ''Artık özgürüm'' ifadelerini kullandı.

16.12.2023 - 07:59,  Güncelleme: 09:10
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2015 yılında vizyona giren Mucize filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun, Haziran 2022'de sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile nikah masasına oturdu. Evliliğinden bir kız çocuğu dünyaya gelen oyuncu, dün tek celsede boşandı.

"EVLİLİKTE KÖLELİĞE, RENCİDE EDİLMEYE VE REZİLLİKLERE SON"

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "Evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum" diyerek paylaşım yapan ancak kısa süre içinde eşiyle barışan Tosun, dün resmi olarak boşandı. Adliye koridorunda boşanma evraklarını havaya atarak video çeken Tosun, bir de evlilik cüzdanını yırttığı anları paylaşarak "Ben başardım! Evlilikte köleliğe, şiddete, aşağılanmaya, rencide edilmeye, rezilliklere son! Kızım mutlu büyüyecek inşallah. Çok iftiraya maruz kaldım, anlaşmalı boşanabilmek için sustum. Yanımda olduğunuz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Seda Tosun, Taner Ataş'la boşandı
Oyuncu Seda Tosun, Taner Ataş'la boşandı
Oyuncu Seda Tosun, Taner Ataş'la boşandı
Oyuncu Seda Tosun ve Taner Ataş boşandı
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