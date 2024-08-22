Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu

YoH null:

eskiden şey derlerdi herkesin gunahi sevabı kendine diye yani arkadaslar kendi özel hayatları onlarda isteyerek foto cekmiyor mağazin kısmı çekiyorsa bu onların sorunu degil yani kendi hayatları yani kimse kimsenin ailesi değil söylersin edersin lakin bir şeyi unutuyorsunuz çok samimisiniz bu samimiyet bizleri akraba yapmıyor napiyorsa herkes kendine yapıyor size yada bana yapmıyor yani demek istediğim değiştiremediniz şeyler için üzülmeyin burası dunya kimseye bisi kalmayacak ömür tarafta herkes kendi gunahi ile sinancak senin yada benimki ile değil herkesin yükü kendine başkasının yükü ne size nede bana