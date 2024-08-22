Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu - Son Dakika
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Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu

Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu

Yıllara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde İnci rolünü oynayan model ve oyuncu Sema Şimşek, Çeşme tatilinde denizde sevgilisiyle romantik anlar yaşadı. Oyuncunun sevgilisiyle arasındaki yaş farkından dolayı yapılan ''Aynı evde yaşayıp aynı yatakta uyuyorsun ama evli değilsin. Zina yapıyorsun'' yorumuna ateş püskürdü.

22.08.2024 10:19
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Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki İnci Tataroğlu rolünü oynayan Sema Şimşek, 5 yıldır aşk yaşadığı Erdoğan Erdal ile Çeşme tatilinde görüntülendi. Sevgilisiyle denizde dudak dudağa görüntülenen ünlü isim, "Zina yapıyorsun" diyen takipçisine tepki gösterdi.

"ZİNA BÜYÜK GÜNAHTIR"

Sevgilisiyle denizdeki pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olan Sema Şimşek'in 5 yıldır aşk yaşayıp evlenmemesine tepki gösteren bir kullanıcı "Şu anda iki yaşlı insan çıkıyor. Bunu söylediğim için üzgünüm yaşlısın ve uzun süredir birliktesiniz. Evlenseniz daha iyi olur. Evli değilsin ama zaten aynı evde yaşıyorsun ve aynı yatakta uyuyorsun. Her gün zina yapmaktansa evlenmek daha iyidir. Evde karı-koca gibi davranıyorsunuz. Zina büyük bir günahtır Sema Hanım. Bu sınırı bildiğinize eminim" dedi. Gelen yoruma sessiz kalmayan Sema Şimşek ise "Peki bu sizi neden ilgilendiriyor? Evliliği hiç düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu
Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu
Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu
Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu

Kurtlar Vadisi, Sema Şimşek, Çeşme, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Recep Özdoğan: Bunlar laik kesim normal dir Dünya bunun için HİLAFET e muhtaç 68 47 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Malesef günahı sevabı sorgulayan yok bu dünya da.. Rabbime verir artık hesabını onu sorgulayacak olanda o cezasını verecek olanda o. 97 12 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Yorumcu haklı 71 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: BU ULKEDE GUNAH, AHLAK DEYINCE AKLA NEDEN HIRSIZLIK, KUL HAKKI ,YETIM HAKKI YEME GELMIYOR. 60 8 Yanıtla
  • YoH null: eskiden şey derlerdi herkesin gunahi sevabı kendine diye yani arkadaslar kendi özel hayatları onlarda isteyerek foto cekmiyor mağazin kısmı çekiyorsa bu onların sorunu degil yani kendi hayatları yani kimse kimsenin ailesi değil söylersin edersin lakin bir şeyi unutuyorsunuz çok samimisiniz bu samimiyet bizleri akraba yapmıyor napiyorsa herkes kendine yapıyor size yada bana yapmıyor yani demek istediğim değiştiremediniz şeyler için üzülmeyin burası dunya kimseye bisi kalmayacak ömür tarafta herkes kendi gunahi ile sinancak senin yada benimki ile değil herkesin yükü kendine başkasının yükü ne size nede bana 16 8 Yanıtla
  • Osman Koca: boşverin milletin hayatını ..milleti ataşe atarken kimsenin ayağı iple diğerine bağlı olmıcak:)herkes kendinden mesul 16 5 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: DEMEKKİ SAÇ ÖNEMLİ DEĞİL KESİN BUNUN CEBİ DOLU. 13 1 Yanıtla
  • Abdullah Özkan: ahı gitmiş vahı kalmış yapsa nolur yapmasa nolur 10 3 Yanıtla
  • Fatih Ersan: Best of Hilal Kaplan 7 2 Yanıtla
  • Selim: aron feller ile mi evlenmiş :) 5 0 Yanıtla
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