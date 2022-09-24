Usta oyuncu Şevket Altuğ'un son hali hayranlarını şaşırttı - Son Dakika
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Usta oyuncu Şevket Altuğ'un son hali hayranlarını şaşırttı

24.09.2022 12:31
Usta oyuncu Şevket Altuğ'un son hali hayranlarını şaşırttı

Oyunculuğuyla bir döneme damga vuran Şevket Altuğ, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. 79 yaşındaki usta ismin son hali sevenlerini üzdü.

Gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncu Şevket Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. 20 filmde ve 4 dizide rol alan Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?

Şevket Altuğ, 13 Mart 1943'te Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nde okudu. Öğrencilik yıllarında tiyatroylailgilendi. Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı. Oyuncu, 1971 yılında Jale Altuğ ile evlendi. Çiftin Kerem ve Kezban adında iki çocukları dünyaya geldi. Şevket Altuğ, "Perihan Abla" dizisindeki "Şakir" ve "Süper Baba" dizisindeki "Fikret" rolleriyle de hafızalarda yer edinmişti.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLERDEN BAZILARI;

  • Unutma Beni 2002
  • Süper Baba1993-1997:
  • Gölge Oyunu (Mahmut) 1993
  • Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 1990

İşte usta oyuncunun son hali;

Yıllar önce çok acımasız! Usta oyuncu Şevket Altuğ'un son hali hayranlarını üzdü
Yıllar önce çok acımasız! Usta oyuncu Şevket Altuğ'un son hali hayranlarını üzdü
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Şevket Altuğ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Usta oyuncu Şevket Altuğ'un son hali hayranlarını şaşırttı - Son Dakika


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