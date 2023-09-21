Oyunculuk performansından dolayı linç edilen Hande Erçel'in 1 yıldır özel dersler aldığı ortaya çıktı - Son Dakika

Oyunculuk performansından dolayı linç edilen Hande Erçel'in 1 yıldır özel dersler aldığı ortaya çıktı

Son Güncelleme: 21.09.2023 09:13

Başrol olduğu Bambaşka Biri dizisindeki performansında dolayı eleştiri yağmuruna tutulan Hande Erçel'in 1 yıldır oyunculuk, şan, diksiyon ve beden dili dersleri aldığı ortaya çıktı.

Burak Deniz'le Bambaşka Biri dizisinin başrolünü paylaşan Hande Erçel, günlerdir oyunculuk performansından dolayı adeta linç ediliyor. Mimiklerinden dolayı eleştirilen oyuncunun 1 yıldır oyunculuk dersleri aldığı ortaya çıktı.

ŞAN, DİKSİYON VE BEDEN DİLİ DERSLERİ ALDI

2. Sayfa'nın haberine göre, Hande Erçel 1 yıldır haftada 10 saat Craft Tiyatro'nun yönetmenlerinden İbrahim Çelik ile çalışıyor. Bazı yabancı oyuncuların online derslerine de katılan güzel oyuncu aynı zamanda şan, diksiyon ve beden dili dersleri aldı. Günlerdir izleyicilerinden dilinden düşmeyen Erçel, yapılan yorumlarla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken dün akşam dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Mart ayında poligonda atış yaptığı anı paylaşan oyuncu, dizideki Leyla rolüne uzun zamandır hazırlandığını gözler önüne serdi.

Öte yandan Erçel'e yönetmeni, Bergüzar Korel ve Tolga Karel'den destek mesajları gelmişti.

Oyunculuk performansından dolayı linç edilen Hande Erçel'in 1 yıldır özel dersler aldığı ortaya çıktı
Oyunculuk performansından dolayı linç edilen Hande Erçel'in 1 yıl özel dersler aldığı ortaya çıktı
Oyunculuk performansından dolayı linç edilen Hande Erçel'in 1 yıl özel dersler aldığı ortaya çıktı

Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyunculuk performansından dolayı linç edilen Hande Erçel'in 1 yıldır özel dersler aldığı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyunculuk performansından dolayı linç edilen Hande Erçel'in 1 yıldır özel dersler aldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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