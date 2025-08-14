Özcan Deniz'in eşinden kan donduran iddia: Karnıma dakikalarca tekme attı - Son Dakika
Özcan Deniz'in eşinden kan donduran iddia: Karnıma dakikalarca tekme attı

14.08.2025 10:01
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, kayınvalidesi Kadriye Deniz'den gördüğünü iddia ettiği şiddeti tüm detaylarıyla anlatarak gündemi sarstı. "Beni yatağa fırlattı, karnıma tekmeler attı" sözleri ve kan donduran ifadeleri, aile içi krizi yeni bir boyuta taşıdı.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile 22 yıllık iş ortaklığını bitirmesinin ardından hem aile içinde hem de yargı sürecinde fırtınalı günler geçiriyor. Tapu devri anlaşmazlıkları, tehdit iddiaları ve yüksek miktardaki borçlarla başlayan kriz, geçtiğimiz günlerde annesi Kadriye Deniz'in"Bundan böyle ne bayrama, ne selama" diyerek rest çekmesi ve "Kan bağı menfaat bağına yenik düştüğünde evlat değil, el kalır" ifadeleriyle başka bir boyuta taşınmıştı. Anne Deniz'in bu sözlerine Özcan Deniz ise çok ağır bir göndermede bulunarak vasiyetini açıklamıştı.

Özcan Deniz sosyal medya sayfasından annesinin açıklamasına sert bir dille yanıt vererek şu ifadeleri kullanmıştı,"Sevgili anneciğim, yaptığınız sayısız kötülüğe göğüs gerdim ama yolumuz aynı değil" diyerek ağır sözler sarf etti. Ailesinin kendisine ihanet ettiğini belirten sanatçı, "Ben seni, yurdayı ve o baş haini kalbime gömdüm, toprağı attım ve yasınızı tuttum. Artık ne tek damla gözyaşım, ne de çocuğumdan çaldığınız tek kuruş siz şükürsüzlere akmayacak. 40 yıl!! yeter. Vefatınızda da orada olmayacağım. Merak etmeyin tüm masraflarınızı karşılarım. Eğer sizden önce ben gidersem siz de bana gelmeyin. Gelirseniz taşlanırsınız. Tavsiyem ve vasiyetimdir: gelmeyin. Benden ve ailemden uzak durun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

"KADRİYE DENİZ BENİ DARP ETTİ"

Yaşananların ardından Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar yaptığı açıklamayla şaşkına çeviren ifadeler kullandı. Özcan Deniz'in annesinin kendisini darp ettiğini belirten Dadgar, Kadiriye Deniz'in kendisine dakikalarca tekme attığını iddia etti.

"KAFAMDAN KAN AKIYORDU, SES DUYMUYORDUM"

Samar Dadgar, olay anını şu sözlerle aktardı, "Yere düştüm, normal bir insan kaldırır 'Ben ne halt ettim' diye… Baktım, halı kıpkırmızı oldu. Kafamdan kan akıyor ama duymuyorum, artık kulaklarım çınlıyor. O esnada yatağa fırlattı Kadriye Hanım. O sırada Özcan banyodan kapıyı açtı. Kafam ortadan yarılmış, kirpiklerimden kan akıyor ve annesinin elinde saçlarım! Bir ayna vardı duvarda, kendime bakıyordum ama ses duymuyordum. Kulak komple gitti ve ne düşünüyordum biliyor musunuz? 'Ne olacak şimdi? Neydi bu? Nasıl hissetmem lazım?'"

"DAKİKALARCA KARNIMA TEKME ATTI"

Dadgar, kayınvalidesinin yerdeyken dakikalarca karnına tekme attığını iddia ederek, "O pembe çorapları ve terlikleri asla unutmayacağım. Tekme atarken Özcan banyodan her an çıkabilir diye 'Kızını harcayıp vurma kızım, yazıktır günahtır' diye bağırmaya başladı" dedi.

Olay sırasında başka bir aile üyesinin telefonunu elinden alıp camdan havuza atmaya çalıştığını öne süren Dadgar, "Aklıma kendi maaşımla taksitini henüz ödemediğim telefonum geldi. Kalktım, 'Atma' dedim. Halsizdim… Tam o sırada bir el saçımı tuttu ve beni tekrar yatağa fırlattı" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

