Özcan Deniz’in Eşine Yaptığı Romantik Jest Kameraya Takıldı - Son Dakika
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Özcan Deniz’in Eşine Yaptığı Romantik Jest Kameraya Takıldı

Özcan Deniz’in Eşine Yaptığı Romantik Jest Kameraya Takıldı
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Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın aşk dolu anları ev kamerasına yansıdı. Ünlü sanatçı, kamerayı fark edince eşine öpücük gönderip kalp işareti yaptı.

Özcan Deniz ile İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar’ın ilişkisi, aralarındaki yaş farkı nedeniyle uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Bir dönem ayrılan çift, daha sonra yeniden bir araya gelerek ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

Özcan Deniz’in Eşine Yaptığı Romantik Jest Kameraya Takıldı

Çift, 20 Ocak 2023 tarihinde aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Nikâhta spor ayakkabı tercih etmeleri de uzun süre konuşulan detaylardan biri oldu.

Özcan Deniz’in Eşine Yaptığı Romantik Jest Kameraya Takıldı

EV KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ

Samar Dadgar, eşinin evden çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Özcan Deniz’in Eşine Yaptığı Romantik Jest Kameraya Takıldı

Görüntülerde Özcan Deniz’in kamerayı fark ettiği anda durarak eşine el salladığı, öpücük gönderdiği ve eliyle kalp işareti yaptığı görüldü.

Dadgar, romantik anları “Yaaaa ev kamerasından romantizm... Seviyorum merkez” notuyla paylaştı.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Samar Dadgar, Özcan Deniz, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özcan Deniz’in Eşine Yaptığı Romantik Jest Kameraya Takıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • metin1277 metin1277:
    Haber Diğeri hiç olunca habercinin değeri yüksek mi oluyor 0 0 Yanıtla
  • Y T Y T:
    peki gerçek ne 0 0 Yanıtla
  • p7yrwjp54d p7yrwjp54d:
    bunu haber yapacak kadar küçüldünü mü? biraz gerçekçi haberler yapın 0 0 Yanıtla
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