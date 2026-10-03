Özdağ İskenderun'da 2,2 milyar liralık ödeme soruşturmasının buzdağını merak ediyor - Son Dakika
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Özdağ İskenderun'da 2,2 milyar liralık ödeme soruşturmasının buzdağını merak ediyor

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Özdağ İskenderun\'da 2,2 milyar liralık ödeme soruşturmasının buzdağını merak ediyor
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İskenderun'daki esnaf ziyaretinin ardından fon soruşturması için parti komisyonu kurduklarını açıkladı. Özdağ, 2,2 milyar liralık ödemenin ayrıntılarının paylaşılmadığını ve soruştumanın kamuoyuna yansımayan yönleri olduğunu belirtti.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, fon soruşturmasının üzerine ciddi bir şekilde gidilmesi gerektiğini belirterek, "Soruşturmanın henüz kamuoyuna yansımayan yönleri var" dedi.

Ümit Özdağ, genel başkan yardımcılarıyla birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Ümit Özdağ, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmayla ilgili Zafer Partisi olarak komisyon kurduklarını belirten Özdağ, "Meseleyi çok boyutlu olarak yakından, günlük olarak izliyoruz ve izlemeye devam edeceğiz. Bu konu gündemden düşecek bir konu değil. Türkiye zengin ama Türk halkı fakir. Sebebi işte bu düzen. Sebebi üretenlerin para kazanamaması. Üretemeyen rantiyenin bu ülkenin zenginliklerine adeta sahip olması. Fon soruşturmasında gündeme gelen ödeme tutarlarına bakıldığına, 2,2 milyar liralık ödeme yapıldığı yönündeki açıklamaya ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı. Soruşturmanın henüz kamuoyuna yansımayan yönleri var. Bu tamamen bir buzdağının görülen ucu. Şimdi buzdağının altında ne var? Türkiye, Türk halkı bunu merak ediyor. Zafer Partisi olarak bu buzdağının altını merak ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de ekonomik sorunların uzun süredir devam ettiğini belirten Özdağ, iş dünyasının ekonomik sorunları açık şekilde dile getirmekten çekindiğini ileri sürdü. Türkiye'nin turizmde de yüksek fiyatlar nedeniyle sorun yaşadığını anlatan Özdağ, ekonomik politikaların üretim ve ihracat ekseninde yeniden ele alınması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: DHA
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