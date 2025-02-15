Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren çıkışına sert tepki: Derdi LGBT ise Bülent Ersoy hayatta - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren çıkışına sert tepki: Derdi LGBT ise Bülent Ersoy hayatta

Geniş Video İzle

Haberler.com'da yayınlanan ''Magazin Bahane'' programında, Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren hakkında sarf ettiği ''Dış güçler, emperyalistler tarafından kullanılmıştır. Güzelim sesi belli bir süre sonra; şova, şöhrete, paraya, sansasyona kurban edilmiştir'' sözlerini masaya yatırdı.

15.02.2025 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Magazin Bahane programında, Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren hakkında söylediği skandal sözler ele alındı.

Özdemir Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Zeki Müren için "Dış güçler, emperyalistler tarafından kullanılmıştır. Türkiye'nin aile hayatını bozmak için kullanılmıştır. Paşa lakabı bilinçli olarak verilmiştir. Paşa, Türkiye'de askerimizin en şerefli mertebesinden bir tanesidir. 'Sanat Güneşi' denmiştir. Sanat Güneşi hadisesi yanlış bir deyimdir. Yöresel bir değer, sanat güneşi olamaz! Bütün bunlar şöhret içindir. Güzelim sesi belli bir süre sonra; şova, şöhrete, paraya, sansasyona kurban edilmiştir" demişti.

Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Magazin Bahane'de bu sözleri net bir dille kınadı.

HAKAN SOLAKER: ÖZDEMİR ERDOĞAN, ZEKİ MÜREN'İN KEMİKLERİNİ SIZLATIYOR

"Kimsenin yüzünü görmeden sadece sesine hayran kaldığı bir sanat güneşini konuşuyoruz. O yıllarda kabul edilmiş. Özdemir Erdoğan 2025 yılında adamın kemiklerini sızlatıyor. Özdemir Erdoğan bu ülkenin değerli sanatçılarından biri" diyen Hakan Solaker, bazı şarkılarını kendisinin de çok beğendiğini ve oldukça zeki biri olduğuna da inandığını ancak 5 yıldır Zeki Müren çıkışlarını şiddetle kınadığını söyledi. Solaker, Zeki Müren'in hayatını kaybetmiş olması nedeniyle Erdoğan'a yanıt verecek durumda olmadığını da dile getirdi.

Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren çıkışına sert tepki: Derdi LGBT ise Bülent Ersoy hayatta

GÖKAY KALAYCIOĞLU: BU SÖZLERİ BÜLENT ERSOY'A SÖYLEYEBİLİR Mİ?

Gökay Kalaycıoğlu ise "Özdemir Erdoğan 80 yaşın üzerinde. Bu yaşta ve bu tecrübede olan bir insanla alakalı konuşmak zorunda kaldığım için bir kere kendisini affedemiyorum. Çok kıymetli bir müzisyen, Türkiye'nin değerlerinden bir tanesi. Kendisi ölmüş bir insanın arkasından konuşabiliyorsa ben de o yaştaki bir insan hakkında konuşabilirim diye düşünüyorum. İçinde biriken enerjisini keşke sanatına devam etmekte kullansa biz de kulağımızın silsek, ayaklarımız yerden kesilse...Ben öyle bir Özdemir Erdoğan isterim" dedi ve Solaker'e şu soruyu sordu:

"Bülent Ersoy mesela hayatta. Onun yüzüne Özdemir Erdoğan bunu söyleyebilir mi hayattayken ve o pençeleri dururken? 'Sen Türkiye'nin gündemine değiştirmek üzere dış güçler tarafından yaratılmış ve ortaya atılmış bir bombasın' dese Bülent Ersoy'dan nasıl bir cevap alır?"

Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren çıkışına sert tepki: Derdi LGBT ise Bülent Ersoy hayatta

"HAYATTA OLAN KİŞİYE SÖYLE"

"Bülent Ersoy o zaman Zeki Müren'in devamı olarak yanıtlayabilir bu soruyu" diyen Solaker, "Topluma atılmış bir bomba çok ağır değil mi yani Zeki Müren herkesin daha yüzünü görmeden star olarak kabul ettiği biri ama sen Türk halkına atılmış bir bomba diyorsun. Zeki Müren'in yıllarında LGBT kavramını kimse bilmiyordu. LGBT'nin 15 yıllık tarihi var. Bülent Ersoy'a da bu eleştiriyi neden yapmıyor? Onun devamı, sahnelerin Diva'sı... Konuşacaksan madem bu kadar cesursan da hayattaki olan kişiye, söyle cevabını da al" şeklinde yanıt verdi.

Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren çıkışına sert tepki: Derdi LGBT ise Bülent Ersoy hayatta

"BÜLENT ERSOY ÇOK GÜÇLÜ"

"Bülent Ersoy çok güçlü pozisyonda ve çok fazla kitlesi olduğu için kimse Bülent Ersoy'un LGBT bireylerden bir tanesi olduğunu kabul etmiyor, cümle içerisinde bile geçirmiyor. Sağ olsun Bülent Ersoy dahiçbir zaman zaten bu kadere mahkum olan insanlarla alakalı bir konuşma yapmadı bugüne kadar" diyerek Bülent Ersoy'un sessizliğine dikkat çeken Gökay Kalaycıoğlu, Özdemir Erdoğan'ın 'Aç Kapıyı Gir İçeri' isimli şarkısının kapağını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"BU ADAM ÇIPLAK POZ VERDİ"

"Zeki Müren'in kadınsılığı mı yoksa 1970'li yıllarda 'Aç Kapıyı Gir İçeri' eserinde tüm erkeksiliğiyle içinde elinde bir havluyla anadan üryan soyunmak mı? Hangisi daha sapıkça? "Hadi Zeki Müren ya da türevi insanlarda dizginlenemeyen bir dürtü var. Onun bir mazereti olabilir ama Özdemir Erdoğan'ın tepeden tırnağa erkekken anadan üryan soyunmasının bana gerekçesini söyleyin. 'Aç Kapıyı Gir İçeri' derken bu adam çıplak poz verdi, ne demek istiyor?"

Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren çıkışına sert tepki: Derdi LGBT ise Bülent Ersoy hayatta
Özdemir Erdoğan\'ın Zeki Müren çıkışına sert tepki: Derdi LGBT ise Bülent Ersoy hayatta

Gökay Kalaycıoğlu, Özdemir Erdoğan, Bülent Ersoy, Zeki Müren, Magazin, Sözler, Kurban, LGBT, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren çıkışına sert tepki: Derdi LGBT ise Bülent Ersoy hayatta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar Üstündeki yazı skandal Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal
16:23 ABD Başkanı Trump: İsrail’in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz
15:34 Türkiye’de satış yapan cips devine rekor ceza Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
15:28 Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor
15:26 Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi
21:30 Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar Ruhsat yok, iş yeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar
21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:49 Filistinliler, Trump’ın Gazze planını protesto etti Filistinliler, Trump'ın Gazze planını protesto etti
20:49 İran, Lübnan uçaklarının Tahran’a inmesine izin vermedi İran, Lübnan uçaklarının Tahran'a inmesine izin vermedi
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:48 İstanbul’da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
19:45 TFF’den yeni düzenleme Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı TFF'den yeni düzenleme! Sahadan çekilecek takımların cezası artırıldı
19:20 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 17:50:34. #1.12#
SON DAKİKA: Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren çıkışına sert tepki: Derdi LGBT ise Bülent Ersoy hayatta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.