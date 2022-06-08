Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti İtalya'da hayatlarını birleştirecek: Bizim için anısı var, orayı seviyoruz

Yıllar önce yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, mutluluklarıyla magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. İlişkilerini basından uzak yaşamayı tercih eden çift, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bu sene nikah masasına oturacak olan çift, detaylar hakkında konuştu.

"İTALYA'NIN BİZİM İÇİN ANISI VAR"

Bu yaz İtalya'da evlenecek olan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, düğünün neden İtalya'da olacağıyla ilgili konuştu. Özge Gürel, gazetecilere dönerek "Hiç sürpriz bırakmıyorsunuz" diyerek şakayla karışık sitem etti. Güzel oyuncu, muhabirlerin "Kiraz Mevsimi dizisi İtalya'da çekildi. Serkan Çayoğlu ile orada tanıştınız. Düğün o yüzden mi İtalya'da olacak?" sorusuna "Bizim için anısı var, orayı seviyoruz" cevabını verdi.

"ARKEOLOJİ OKUMAK İSTİYORDUM"

Özge Gürel, hayalindeki mesleği soran gazetecilere "Çok fazla hayallere tutunan biri değilim. Hayalleri kuruyorum, sonra unutuyorum ama kursaydım da herhalde şimdiki hayatımı kurardım. Oyunculuk hiç aklımda yoktu. Arkeoloji falan istiyordum." yanıtını vererek şaşkına çevirdi.