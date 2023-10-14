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Özge Özpirinçci'nin babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Özge Özpirinçci'nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Son Güncelleme: 14.10.2023 16:48

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Özge Özpirinçci, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti ve birçok ünlü isim de cenazeye katıldı.

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci'nin uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci geçen Perşembe günü hayatını kaybetti. 69 yaşında hayatını kaybeden Özpirinçci için bugün Şakirin Camii'nde öğle namazının ardından cenaze tören düzenlendi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Törende babasının tabutunun önüne konulan fotoğrafı yanından ayırmayan Özge Özpirinçci cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Kıvanç Tatlıtuğ, Bülent İnal, Necip Memilli, İlker Kızmaz, Berrak Tüzünataç cenazeye katılarak yakın arkadaşları acı gününde yalnız bırakmadı. Cenaze için dua ve helallik alındı. Kadri Emrah Özpirinçci, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci son yolculuğuna uğurlandı
Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci son yolculuğuna uğurlandı
Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci son yolculuğuna uğurlandı
Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci son yolculuğuna uğurlandı
Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci son yolculuğuna uğurlandı
Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci son yolculuğuna uğurlandı
Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci son yolculuğuna uğurlandı
Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci son yolculuğuna uğurlandı
Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci son yolculuğuna uğurlandı
Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Özge Özpirinçci'nin babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özge Özpirinçci'nin babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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