Özkan Uğur'un Ölümü Cennet Mahallesi Oyuncularını Derinden Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Özkan Uğur'un Ölümü Cennet Mahallesi Oyuncularını Derinden Etkiledi

08.07.2023 18:46

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur, 3. kez lenfoma kanseriyle mücadele ederken böbreklerinde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Cennet Mahallesi dizisi oyuncuları, Uğur'un ölümü karşısında büyük üzüntü yaşadı. Melek Baykal, Alişan ve Belemir Temizsoy, sosyal medya hesaplarından Uğur'a duygusal mesajlar paylaştılar.

Sayısız şarkı ve projeye imza atan Özkan Uğur, 3. kez lenfoma kanseriyle mücadele ederken böbreklerinde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle entübe edildiği hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Uğur'un ölümü oyunculuk kariyerini başlatan Cennet Mahallesi dizisi oyuncularını da derinden etkiledi.

MELEK BAYKAL: DÜNYANIN EN GÜZEL ADAMINI KAYBETTİK

Katıldığı canlı yayında hüngür hüngür ağlayan ve konuşmakta güçlük çeken Melek Baykal, Instagram hesabından usta ismin fotoğrafını paylaşarak "Özkan'ım canım niye be canım... Ne kadar ümitlenmiştik oysa… Çok üzgünüm çok. Dünyanın en güzel adamını kaybettik. Başta ailesi Aysun'uma, evladı Alişan'ıma tüm sevenlerine sanat camiasına sabırlar diliyorum. Sevenlerin seni asla unutmayacak Özkan'ım her zaman güzel hatırlayacak" dedi.

Özkan Uğur'un ölümü Cennet Mahallesi dizisinin oyuncularını kahretti

ALİŞAN: İNŞALLAH O GÜZEL KALBİNİN MÜKAFATINI CENNETTE ALACAKSIN

Dizide Ferhat rolünü oynayan şarkıcı Alişan da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Çok üzgünüm, çok üzgünüz. Her şeyden önce kalbi tertemiz ve büyük bir ustayı kaybettik. Seni tanıdığım için ve seninle çalıştığım için çok gururluyum Özkan Abi. O güzel kalbinin mükafatını İnşallah cennette alacaksın. Başta ailen olmak üzere biz sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun abi" ifadelerini kullandı.

Özkan Uğur'un ölümü Cennet Mahallesi dizisinin oyuncularını kahretti

ŞEYLA HALİS: SENİNLE ÇALIŞMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ONURDUR"

Cennet Mahallesi'nde Zeliş rolünü oynayan Belemir Temizsoy ise "Ahh mekanı cennet olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Başarılı oyuncu Şeyla Halis, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye çok büyük bir müzisyenini ve harika yetenekte bir oyuncusunu yitirdi. Başta ailesi olmak üzere sanat camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Seninle beraber çalışmak benim için büyük bir onurdur."

Özkan Uğur'un ölümü Cennet Mahallesi dizisinin oyuncularını kahretti
Özkan Uğur'un ölümü Cennet Mahallesi dizisinin oyuncularını kahretti
Özkan Uğur'un ölümü Cennet Mahallesi dizisinin oyuncularını kahretti
YORUMLAR
500
Sanatçı Özkan Uğur'un Ölümü Sonrası Taziye Paylaşımları Sanatçı Özkan Uğur'un Ölümü Sonrası Taziye Paylaşımları

Cennet Mahallesi, Melek Baykal, Özkan Uğur, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özkan Uğur'un Ölümü Cennet Mahallesi Oyuncularını Derinden Etkiledi - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde enflasyonu düşürmek var
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde enflasyonu düşürmek var
19:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Çipras göndermesi: Kılıçdaroğlu 12 seçim kaybetti hala istifa etmedi
19:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Çipras göndermesi: Sen tüm seçimleri kaybettin, hala burada duruyorsun
18:57 MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından spor camiasından peş peşe taziye mesajları geldi
18:53 Hayatını kaybeden Özkan Uğur için spor dünyasından peş peşe taziye mesajları
18:26 Kartalın Trafoya Girmesi Sonucu Çıkan Yangında 1 Milyon TL Zarar
18:24 Kartalın trafoya konması nedeniyle çıkan yangında 1 milyon TL zarar meydana geldi
18:20 Özkan Uğur'un Ölümü Cennet Mahallesi Oyuncularını Derinden Etkiledi
18:16 Özkan Uğur'un ölümü Cennet Mahallesi dizisinin oyuncularını kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2023 19:43:31. #1.12#
SON DAKİKA: Özkan Uğur'un Ölümü Cennet Mahallesi Oyuncularını Derinden Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement