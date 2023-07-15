Özkan Uğur'un ölümü sonrası spor salonunda paylaşım yaptığı için tepki toplayan Biricik Suden'den yanıt - Son Dakika
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Özkan Uğur'un ölümü sonrası spor salonunda paylaşım yaptığı için tepki toplayan Biricik Suden'den yanıt

15.07.2023 14:04

MFÖ grubunun solisti ve oyuncu Özkan Uğur'un ölümünden sonra Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, spor salonunda yaptığı paylaşım nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Suden, eleştirilere cevap vererek herkesin acısıyla başa çıkma yönteminin farklı olduğunu belirtirken, çamur atma uğruna haddini aşmamaları gerektiğini söyledi.

MFÖ grubunun solisti ve oyuncu Özkan Uğur, 1 hafta önce tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uğur'un salı günü son yolculuğuna uğurlanmasının ardından sosyal medya hesabından spor salonundan paylaşım yapan Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'e tepki yağdı. Eleştirilere cevap veren Suden, herkesin acısıyla başa çıkma yönteminin farklı olduğunu söyledi.

"HADDİNİZİ AŞMAYIN"

Uzun yıllardır spor yapan ve kaslarıyla yıllara meydan okuyan Biricik Suden, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda gelen eleştirilere cevap vererek şunları söyledi: "20 yıl önce babamın vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ı geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım. Kimilerinin kederle başa çıkma yöntemi, hayat ve ölüm felsefesi, kimilerinden daha farklı olabiliyor. Özkan sizin sanatçı olarak tanıyıp sevdiğiniz bir değerdi, benim 44 yıllık arkadaşım, dostum, kardeşim… Çamur atma uğruna haddiniz aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım."

Özkan Uğur'un ölümü sonrası spor salonunda paylaşım yaptığı için tepki çeken Biricik Suden'den cevap
Özkan Uğur'un ölümü sonrası spor salonunda paylaşım yaptığı için tepki çeken Biricik Suden'den cevap
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Mazhar Alanson, Biricik Suden, Özkan Uğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özkan Uğur'un ölümü sonrası spor salonunda paylaşım yaptığı için tepki toplayan Biricik Suden'den yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özkan Uğur'un ölümü sonrası spor salonunda paylaşım yaptığı için tepki toplayan Biricik Suden'den yanıt - Son Dakika
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