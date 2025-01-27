Özlem Öz 5. kez hamile olduğunu duyurdu! 'Bebeği aldır' yorumlarını görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Özlem Öz 5. kez hamile olduğunu duyurdu! 'Bebeği aldır' yorumlarını görünce gözyaşlarına boğuldu

Geniş Video İzle

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz, 5. kez hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. 'Bebeğini aldır' mesajları alan Öz, 'Benim ne inancım ne vicdanım buna asla müsaade etmez' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

27.01.2025 11:37  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi evrakta sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet gibi suçlamalarla soruşturma açılan sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz, bu kez bebek haberiyle gündeme geldi.

4. çocuğunu nisan ayında kucağına alan Özlem Öz 5. kez hamile olduğunu da sosyal medya hesabından duyurdu. Daha yeni doğum yaptığı için tepki çeken ve çok sayıda yorum alan fenomen, 'Bebeğini aldır' mesajlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

"BİR EVLADIMI KAYBETTİM"

Mesajı paylaşan bir sayfanın gönderisini alıntılayan Öz, "Daha önce hiç anlatmadım. Lina'dan sonra, Ela'dan önce benim bir bebeğim düştü. Kürtaj olmak zorunda kaldım ve bir bebeğimi kaybettim. Benim için çok kötü bir durumdu. Çok uzun süre kendime gelemedim. Sürekli rüyalar görüyordum, hayırlısı buymuş. Yorumlara 'aldır' yazmak hiç doğru bir şey değil sonuçta annesi belli babası belli" diyerek ağladı.

Özlem Öz ayrıca hamilelik testi yaptığı anları paylaşarak şunları yazdı:

"Bir evladımı kaybettim ben bir evladımı daha kaybetmeyi asla istemem.. Bebeğini aldır diyenlere yanıtım, benim ne inancım ne vicdanım buna asla müsaade etmez!

-Bir kadın gebe kaldığı zaman, gündüzleri oruç tutmuş, geceleri namaz kılmış ve Allah yolunda cihad etmiş gibi ona sevab yazılır. Doğum sancısı çekerken aldığı sevabı hiç kimse bilemez. Doğumdan sonra da çocuğunu her emzirdiğinde, bir hayat kurtarmış gibi sevap alır. (Râmûzül-Ehâdis)"

Özlem Öz 5. kez hamile olduğunu duyurdu! \'Bebeği aldır\' yorumlarını görünce gözyaşlarına boğuldu

Sosyal Medya, Özlem Öz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özlem Öz 5. kez hamile olduğunu duyurdu! 'Bebeği aldır' yorumlarını görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • bayan Asi:
    Sen bi sahtekarsın Özlem öz korunma dıye bısey var bahane arama çocuklarını resmen fenomenlık uğruna kullanıyorsun o cocuklar hep ekran onunde buyuyor ve sen sakın yalandan ağlama senın bir yalancı hamilelik videon vardı çok ağladım ben insanlar tüp bebek deneyıp hamile kalamıyor ken sen dalga gectın ve o videonun altına yorumumu yazdım ağlayarak ben bir tüp bebek hastası olarak cocugum olmuyor ken siz dalganızı gecıyorsunuz diye yorumum oldu ama sen benı engelledin işine gelmedı doğrular cunku şimdide kalkmis cocugum dustu dıye ağlıyorsun pirim uğruna ne diyim Allahım bizlerede nasıp eylesin hayırlı evlatlar bizlerede kolaylık gostersın yüce mevlam. senide ıslah etsin 138 4 Yanıtla
  • Zafer El:
    tavukta yumurtluyo 68 13 Yanıtla
  • Çelikk:
    İtici 56 0 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Evrimini Tamamlamamış Maymungiller?? 38 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE YAPALIM, HAMILE OLMAK OLAGAN DISI BIR OLAY MI 5 DAKİKA 17 2 Yanıtla
  • Ali :
    Ya bunlar bukadar mi merakli medyayla yolu ile herseyi duyurmaya. Kafayi yediler artik. 19 0 Yanıtla
  • Armi Larasen:
    çocuklar devlet senden dahi iyi bakar araştırılması talep ediyorum bu kişisinin ezber bozan hareketleri var duygusal düğüm oyunları filitleri hareketleri var biz yanilmayiz 15 1 Yanıtla
  • Hasan Hüseyin Tan:
    aaaa kolpacı annneeee 14 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    İslam hukukuna göre bebeğin de kişiliği vardır. Kürtaj, cinayetttir 13 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Poşet önemli!! 11 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:26:52. #1.13#
SON DAKİKA: Özlem Öz 5. kez hamile olduğunu duyurdu! 'Bebeği aldır' yorumlarını görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.