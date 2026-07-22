Pamukkale\'deki düğünde Karadeniz rüzgârı esti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen düğüne, Karadeniz ezgileri ve horon gösterileri damga vurdu.

Denizli Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Birol Konak'ın avukat oğulu Tarık Konak, müteahhit Nuri- Tülay Aran'ın avukat kızları Selin Aran ile düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi. Nikah ve düğün organizasyonu, Denizli'nin siyaset, iş dünyası, hukuk camiası ve sivil toplum kuruluşlarının önemli isimlerini buluşturdu. Genç çiftin mutlu gününe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, önceki dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve çok sayıda davetli katıldı.

Selin Aran ile Tarık Konak'ın nikahını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kıydı. Nikahın ardından Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, evlilik cüzdanını gelin Selin Konak'a teslim ederek genç çifte sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir ömür temennisinde bulundu. Nikah töreninin ardından başlayan eğlencede davetliler, Karadeniz ezgileri eşliğinde horon halkaları oluşturdu.

Düğün gecesinin en özel sürprizlerinden biri ise Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Selçuk Balcı oldu. Sahneye çıkan Balcı, seslendirdiği sevilen Karadeniz türküleriyle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Horon havalarıyla davetlileri coşturan sanatçı, konukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Damat Tarık Konak, sergilediği horon performansıyla büyük beğeni topladı. - DENİZLİ