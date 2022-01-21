Panik anları! Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, makyajsız görüntülendi

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu, geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Makyajsız olan 18 yaşındaki Talu'nun utangaç halleri ise dikkat çekti.

MAKYAJSIZ OLUNCA PANİKLEDİ

Alışveriş merkezinde maskesiz dolaşan Derin Talu, karşısında basın mensuplarını görünce elleri ile yüzünü gizleyip hızlıca alışveriş merkezindeki bir mekana girdi. Talu'nun makyajsız oluşu da dikkat çekti.

PEŞ PEŞE TATİL POZLARINI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz hafta tatil yapmak için Kartalkaya'ya giden Derin Talu, 261 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapmıştı.

İşte onlardan bazıları...