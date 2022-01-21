Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu, geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Makyajsız olan 18 yaşındaki Talu'nun utangaç halleri ise dikkat çekti.
Alışveriş merkezinde maskesiz dolaşan Derin Talu, karşısında basın mensuplarını görünce elleri ile yüzünü gizleyip hızlıca alışveriş merkezindeki bir mekana girdi. Talu'nun makyajsız oluşu da dikkat çekti.
Geçtiğimiz hafta tatil yapmak için Kartalkaya'ya giden Derin Talu, 261 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapmıştı.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Panik anları! Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, makyajsız görüntülendi - Son Dakika Magazin