Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, saçlarını kazıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, saçlarını kazıttı

18.07.2023 08:18

Oryantal Tanyeli, pankreas kanseri tedavisine devam ederken saçlarını kazıttı. Sağlıklı ve gür saçlara kavuşmak için peruk deneyen Tanyeli, takipçilerinden destek mesajları aldı. Tanyeli, kanseri Allah'ın yardımıyla yeneceğine inanıyor.

Bir süre önce pankreas kanserine yakalanan oryantal Tanyeli, tedavisine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tedavisinin bir kısmına hastanede devam edilen Tanyeli, saçlarını kazıttı.

FARKLI FARKLI PERUKLAR DENEDİ

Ünlü isim, saçlarının daha sağlıklı ve gür çıkması için kazıttı. O anları Instagram hesabından paylaşan Tanyeli, daha sonra peruk seçmek için takipçilerinden yardım istedi. Birden fazla peruk deneyerek kendisine en yakışanı bulmaya çalışan Tanyeli, takipçilerinden gelen destek mesajlarını paylaşarak teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

"ALLAH'IN YARDIMIYLA YENECEĞİME İNANIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Tanyeli, "Pankreas Kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" demişti.

YORUMLAR
500
Oryantal Tanyeli, pankreas kanseriyle mücadele ediyor Oryantal Tanyeli, pankreas kanseriyle mücadele ediyor

Tanyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, saçlarını kazıttı - Son Dakika


Son Dakika
08:28 MKE Ankaragücü'nün önliberosu Lamine Diack, Nantes'a transfer oldu
08:24 MKE Ankaragücü bombayı patlattı! Fenerbahçe'den alıp, Fransa'ya sattılar
08:17 Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, saçlarını kazıttı
08:13 Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, saçlarını kazıttı
07:43 Ajda Pekkan, Bodrum'da tatil sezonunu mayolu pozunu paylaşarak açtı
07:39 Tatil sezonunu açan Ajda Pekkan, mayolu pozunu paylaştı
07:29 Çanakkale'de 37 saattir orman yangın sürüyor
07:27 Çanakkale'de orman yangınında 38 saat geride kaldı! Alevler her yeri kül etti, bölgenin son hali içler acısı
01:15 Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalık sonrası konuştu
01:15 Türkiye ve Suudi Arabistan arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2023 08:37:33. #1.13#
SON DAKİKA: Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, saçlarını kazıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement