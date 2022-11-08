Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay ameliyata alındı!

Oyuncu Pelin Karahan dün büyük bir şok yaşadı. Ünlü oyuncunun eşi Bedri Güntay emboli nedeniyle acilen ameliyata alındı. Birkaç gündür kendini kötü hisseden ve Ulus'ta bir hastanede yatan Bedri Güntay'ın damarına pıhtı attığı tespit edildi.

ANJİYO İŞLEMİ YAPILDI

Bu nedenle ünlü oyuncunun eşine Florence Nightingale Hastanesi'nde anjiyo yapıldı. Karahan'ın yüzü olduğu kolajen markasının yarın yapılacak tanıtımı da bu nedenle iptal edildi. Aynı zamanda profesyonel olarak futbol oynayan ve sağlığına çok dikkat eden Güntay'ın aniden böyle bir sağlık sorunu yaşaması yakınlarını şaşırttı.

"HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA"

Güzel oyuncu çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Oyuncu eşinin durumunun iyi olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedir Güntay, bugün teşhisi konulan akciğer embolisi nedeni ile acil ameliyata alınmıştır. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti şu an hastanede gözerim altında tedavisi devam ediyor. Arayan soran herkese çok teşekkürler, şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum, anlayışınız için teşekkürler. Sevgiler."