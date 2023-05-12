Pelin Karahan, Şebeke dizisi için imaj değişikliğine giderek saçlarını siyaha boyadı - Son Dakika
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Pelin Karahan, Şebeke dizisi için imaj değişikliğine giderek saçlarını siyaha boyadı

12.05.2023 13:16

Güzel oyuncu Pelin Karahan, TRT'nin yeni platformu Tabii için çektikleri Şebeke dizisi için büyük değişim yaptı. Sarı renkteki saçlarını siyaha boyatan Karahan, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni görüntüsüyle dikkat çekti.

Kavak Yelleri dizisinin rolüyle adından söz ettiren ve son olarak Güven Bana filminde rol alan Pelin Karahan, TRT'nin yeni platformu Tabii'de yayınlanacak olan Şebeke dizisinde başrol oynayacak. Karahan, yeni projesi için de imaj değiştirdi.

KOYU RENKTEKİ SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Başrollerinde Furkan Palalı, Eren Hacısalihoğlu, Hakan Meriçliler, Ceyda Ateş, Savaş Satış gibi isimlerin yer aldığı dizide Tuba karakterini oynayan Pelin Karahan, sarı renkteki saçlarını koyuya boyattı. Yeni imajını Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu "Tuba... Şebeke 1. sezon Tabii'de" ifadelerini kullandı. Karahan'ın koyu renkteki saçlarının peruk olduğu düşünülürken takipçilerinden de güzel yorumlar aldı.

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Pelin Karahan, yeni projesinin güzel gittiğini belirterek "Şebeke'yi çekiyoruz. Setlerimiz başladı" demişti.

Sarışın halini unutun! Pelin Karahan, Şebeke dizisi için siyah saçlarıyla poz verdi
Sarışın halini unutun! Pelin Karahan, Şebeke dizisi için siyah saçlarıyla poz verdi
Sarışın halini unutun! Pelin Karahan, Şebeke dizisi için siyah saçlarıyla poz verdi
Sarışın halini unutun! Pelin Karahan, Şebeke dizisi için siyah saçlarıyla poz verdi
Sarışın halini unutun! Pelin Karahan, Şebeke dizisi için siyah saçlarıyla poz verdi
Sarışın halini unutun! Pelin Karahan, Şebeke dizisi için siyah saçlarıyla poz verdi
Sarışın halini unutun! Pelin Karahan, Şebeke dizisi için siyah saçlarıyla poz verdi
Sarışın halini unutun! Pelin Karahan, Şebeke dizisi için siyah saçlarıyla poz verdi
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Sarışın halini unutun! Pelin Karahan, Şebeke dizisi için siyah saçlarıyla poz verdi Sarışın halini unutun! Pelin Karahan, Şebeke dizisi için siyah saçlarıyla poz verdi

Pelin Karahan, TRT Tabii, Şebeke, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pelin Karahan, Şebeke dizisi için imaj değişikliğine giderek saçlarını siyaha boyadı - Son Dakika


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