Pınar Altuğ Rize'de Çay Topladı - Son Dakika
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Pınar Altuğ Rize'de Çay Topladı

Pınar Altuğ Rize\'de Çay Topladı

Pınar Altuğ Atacan, Rize'de çay bahçesinde çay toplayarak keyifli anlar yaşadı.

19.09.2024 13:01
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Ünlü oyuncu, sunucu ve manken Pınar Altuğ Atacan, Rize'de çay bahçesine girerek çay topladı.

Ünlü oyuncu, sunucu ve manken Pınar Altuğ Atacan, geçtiğimiz hafta sonunu yeşilin başkenti Rize'de geçirdi. Ünlü oyuncu yoga kampı için geldiği Rize'de, Çayeli ilçesine bağlı Haremtepe köyündeki Çeçeva olarak bilinen düzeni ve güzelliği ile dillere destan çay bahçesine girdi. Burada çay toplamak hakkında fikir edinen Pınar Altuğ Atacan, kameralara poz vererek bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Arkadaşları ile Mençuna Şelalesi'nde serinledi

Muhlama ve mısır ekmeğinin tadına bakan Pınar Altuğ Atacan, Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan Mençuna Şelalesi'nde de yüzdü. O görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Altuğ Atacan, " Karadeniz'e gitmişken oynamadan olmaz, muhlama yemeden de olmaz. Harikaydı hele mısır ekmeği. Arhavi'de 400 basamak tırmandıktan sonra Mençuna Şelalesi'ne girmeden hiç. Yayla çayı da işin keyfi" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Pınar Altuğ Rize'de Çay Topladı - Son Dakika

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