Pınar Altuğ, sözlerinden dolayı tepki çeken imama verilen 500 TL'lik cezaya sitem etti: Bu kadar mı? - Son Dakika

Pınar Altuğ, sözlerinden dolayı tepki çeken imama verilen 500 TL'lik cezaya sitem etti: Bu kadar mı?

Son Güncelleme: 21.08.2023 10:12

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Çocuğun kolu, göğsü her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur, pedofiliyi sen körüklüyorsun" diyen imam Mehmet Şükrü Dörtbudak'a kınama ve 500 TL maaştan kesme cezası verdiği ileri sürüldü. Verilen cezaya tepki gösteren Pınar Altuğ, "Bu kadar mı yani? Hala insanlara seslenebilme hakkı var" diyerek sitem etti.

Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak, kadınları ve çocukları giydikleri kıyafetler üzerinden, "Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sözlerinden dolayı tepki çeken Dörtbudak'a kınama ve 500 TL maaştan kesme cezası verildiği ileri sürüldü. Verilen cezayı az bulan oyuncu Pınar Altuğ ise tepki gösterdi.

"HALA İNSANLARA SESLENEBİLME HAKKI VAR MI?"

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren oyuncu Pınar Altuğ, cezanın az olduğunu belirterek Diyanet'e tepki gösterdi. Instagram hesabından yorum yapan oyuncu, "Bu kadar mı yani? Hala insanlara seslenebilme hakkı var mı?" ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ, sözlerinden dolayı tepki çeken imama verilen 500 TL'lik cezaya sitem etti: Bu kadar mı?
Pınar Altuğ, sözlerinden dolayı tepki çeken imama verilen 500 TL'lik cezaya sitem etti: Bu kadar mı?
Pınar Altuğ, sözlerinden dolayı tepki çeken imama verilen 500 TL'lik cezaya sitem etti: Bu kadar mı?

Pınar Altuğ, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Altuğ, sözlerinden dolayı tepki çeken imama verilen 500 TL'lik cezaya sitem etti: Bu kadar mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Altuğ, sözlerinden dolayı tepki çeken imama verilen 500 TL'lik cezaya sitem etti: Bu kadar mı? - Son Dakika
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