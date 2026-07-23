Pis Yedili'nin Karabiber'i ekranlara neden veda etti? Gerekçesi bomba

“Pis Yedili” dizisinde Karabiber rolüyle hafızalara kazınan Bükre Atala sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Televizyon sektöründeki estetik ve güzellik algısına uymadığını bundan dolayı oyunculuk kariyerinin sona erdiğini belirtti.

“TEKLİF GELMİYOR YAPCAK BİRŞEY YOK”

Babası Yusuf Atala'nın izinden giderek oyunculuk kariyerine adım atan ancak uzun yıllardır hiçbir projede yer almayan Atala, hayranlarının "Seni neden artık televizyonda göremiyoruz?" soruları üzerine sessizliğini bozdu. Yayınladığı videoda ki açıklamasında,“ Olmadı, benim oyunculuk kariyerim maalesef devam edemedi. Güncel güzellik standartlarına uymadığım için” ifadelerini kullandı.

Dış görünüşünde güzellik standartlarına uymayan kısımları açıklayan Bükre, “Televizyonun güzellik standartlarına uymuyorum. Bu yüzden de beni ekranlarda göremiyorsunuz. Teklif gelmiyor, yapacak bir şey yok." Sözleriyle yaşadıklarını dile getirdi.

Kadir Doğulu, Eda Ece, Uraz Kaygılaroğlu ve Halil Babür gibi isimlerin yıldızının parladığı dizinin ardından ekranlara veda etmek zorunda kalan Atala'nın bu açıklaması, oyunculuk sektöründeki "tek tipleşme" ve "estetik baskısı" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Hayranları, yetenekli oyuncuya destek mesajları yağdırdı.