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Ailenin avukatından Polat çiftinin tutukluluğuna itiraz - Son Dakika

Ailenin avukatından Polat çiftinin tutukluluğuna itiraz

14.11.2023 10:50  - Güncelleme: 11:36

10 gün önce tutuklanan Engin ve Dilan Polat'ın avukatı, sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etti.

Engin Polat ve Dilan Polat çift, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 10 gün önce tutuklandı. Ailenin avukatı, sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftinin tutukluluklarına itiraz etti. İtirazı değerlendirmeye alan mahkemeden henüz karar çıkmadı.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

POLAT AİLESİYLE BİRLİKTE ÇOK SAYIDA İSİM TUTUKLANDI

Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında dün adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLULUKLARINA İTİRAZ EDİLDİ

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanmıştı. Polat çifti, 9 gündür Marmara Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etti. Tutukluluk itirazı ile ilgili mahkemeden henüz bir değerlendirme yapılmadı.

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Son Dakika Magazin Ailenin avukatından Polat çiftinin tutukluluğuna itiraz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailenin avukatından Polat çiftinin tutukluluğuna itiraz - Son Dakika
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