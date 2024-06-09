Canlı yayına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın teklifini duyan Ali Koç yerinden fırladı - Son Dakika
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Spor

Canlı yayına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın teklifini duyan Ali Koç yerinden fırladı

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Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ve mevcut Başkan Ali Koç, Habertürk TV'deki canlı yayında karşı karşıya geldi. İkilinin arasında geçen gergin diyaloglar sosyal medyada geniş yankı buldu. Arsalaral ilgili tartışılan bir konuda Yıldırım'ın ''Getir alıyorum, almazsam şerefsizim'' ifadesi ve Koç'un bu sözlere ayağa kalkarak tepki göstermesi, yayının en çok konuşulan anları oldu.

09.06.2024 09:18
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Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında karşı karşıya geldi.

ALİ KOÇ YERİNDEN FIRLADI

Arsalaral ilgili tartışılan bir konuda Yıldırım'ın "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" ifadesi ve Koç'un bu sözlere ayağa kalkarak tepki göstermesi, yayının en çok konuşulan anları oldu. Ali Koç'un yerinden kalktığı dakikalar kısa sürede viral oldu.

Yıldırım ve Koç arasındaki diyaloglar şöyle;

Aziz Yıldırım: "Benim kattığım mal varlığının değeri 300 milyon euro."

Ali Koç: "Getirin 300 milyon euro, size verelim."

Aziz Yıldırım: "Tamam getir alıyorum. Almazsam şerefsizim."

Ali Koç ayağa kalktığı an mikrofonu yere düştü.

Ali Koç: "Halkın takımı holding takımı lafına cevap verin."

Aziz Yıldırım: "Her lafı üstüne alma."

Ali Koç: "Koçspor diyorsun."

Aziz Yıldırım: "Biz 90 milyon dolara isim hakkını Ülker'e verdik."

Ali Koç: "Kırdırdınız, sonra 1 senede harcadınız."

Aziz Yıldırım: "Tabii harcadınız."

Ali Koç: "Onun 6 senesi benim yönetimin hakkıydı. Tüm gelirler temlikliydi. Manevrasını bitirmiştiniz kulübün."

Canlı yayına damga vurdu! Aziz Yıldırım\'ın teklifini duyan Ali Koç yerinden fırladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Canlı yayına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın teklifini duyan Ali Koç yerinden fırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Gökhan deniz: Bunu haber yapanlar yayını izlememiş yada bilerek yalan haber yapıyorlar. 1) bahsedilen mal varlığı 300 değil 600 milyon Euro 2) ali koç size 300’e satalım dedi 3) aziz yıldırım kabul etti 4) ali koç sinirlenmedi tam tersi sevindi ve tamam diye ayağa kalktı Bari izleyip haber yapın 95 10 Yanıtla
  • Sercan Polat: Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ve mevcut Başkan Ali Koç, Habertürk TV'deki canlı yayında karşı karşıya geldi. İkilinin arasında geçen gergin diyaloglar sosyal medyada geniş yankı buldu. Arsalaral ilgili tartışılan bir konuda Yıldırım'ın ''Getir alıyorum, almazsam şerefsizim'' ifadesi ve Koç'un bu sözlere ayağa kalkarak tepki göstermesi, yayının en çok konuşulan anları oldu. 4 47 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Sonunda çıkmışlar televizyona 6 5 Yanıtla
  • Bülent Sanal: Aziz başkan gol attı seviyorum bu adamı ne kadar kendinden emin bravooo 7 4 Yanıtla
  • Hilmi Kamil Güzel: Ali koç bumuymuş . ?? Mahallemde kahvedeki amcalar daha ağırbaşlı . Otokontrolü olmayan , çok basit kalitesiz biriymiş. Çok şaşırdım ..... 5 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: tam 1aydir bu haber kabak tadı verdi 1 6 Yanıtla
  • Tayfun Selcuk: koç için üzücü bir program olmuş takiminin mali durumundan bile bı haber siz söyleyin diyor 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Canlı yayına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın teklifini duyan Ali Koç yerinden fırladı - Son Dakika
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