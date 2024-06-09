Canlı yayına damga vurdu! Aziz Yıldırım\'ın teklifini duyan Ali Koç yerinden fırladı

Spor

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında karşı karşıya geldi.

ALİ KOÇ YERİNDEN FIRLADI

Arsalaral ilgili tartışılan bir konuda Yıldırım'ın "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" ifadesi ve Koç'un bu sözlere ayağa kalkarak tepki göstermesi, yayının en çok konuşulan anları oldu. Ali Koç'un yerinden kalktığı dakikalar kısa sürede viral oldu.

Yıldırım ve Koç arasındaki diyaloglar şöyle;

Aziz Yıldırım: "Benim kattığım mal varlığının değeri 300 milyon euro."

Ali Koç: "Getirin 300 milyon euro, size verelim."

Aziz Yıldırım: "Tamam getir alıyorum. Almazsam şerefsizim."

Ali Koç ayağa kalktığı an mikrofonu yere düştü.

Ali Koç: "Halkın takımı holding takımı lafına cevap verin."

Aziz Yıldırım: "Her lafı üstüne alma."

Ali Koç: "Koçspor diyorsun."

Aziz Yıldırım: "Biz 90 milyon dolara isim hakkını Ülker'e verdik."

Ali Koç: "Kırdırdınız, sonra 1 senede harcadınız."

Aziz Yıldırım: "Tabii harcadınız."

Ali Koç: "Onun 6 senesi benim yönetimin hakkıydı. Tüm gelirler temlikliydi. Manevrasını bitirmiştiniz kulübün."