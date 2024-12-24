Poz vermek için şekilden şekle giren Mine Tugay, yapılan yoruma sinirlendi - Son Dakika
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Poz vermek için şekilden şekle giren Mine Tugay, yapılan yoruma sinirlendi

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Son dönemlerde paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren güzel oyuncu Mine Tugay, poz verirken bir takipçisinin yaptığı "Kadıncağız şekilden şekle girmiş" şeklindeki yoruma "Şeklimi beğenmediyseniz takipten çıkabilirsiniz" yanıtını verdi.

24.12.2024 13:46
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İlerleyen yaşına rağmen sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapan Müge Anlı, bu kez takipçilerinden birinin yazdığı yoruma verdiği cevapla gündeme geldi.

"ŞEKLİMİ BEĞENMEDİYSENİZ..."

Son paylaştığı fotoğraflarda şekilden şekle girdiği gözlenen güzel oyuncunun gönderisinin altına "Kadıncağız şekilden şekle girmiş" yorumu yapıldı. Yapılan bu yoruma kayıtsız kalamayan Mine Tugay, "Şeklimi beğenmediyseniz takipten çıkabilirsiniz" yanıtını verdi.

İşte Mine Tugay'ın o paylaşımları;

Poz vermek için şekilden şekle giren Mine Tugay, yapılan yoruma sinirlendi
Poz vermek için şekilden şekle giren Mine Tugay, yapılan yoruma sinirlendi
Poz vermek için şekilden şekle giren Mine Tugay, yapılan yoruma sinirlendi
Poz vermek için şekilden şekle giren Mine Tugay, yapılan yoruma sinirlendi

Mine Tugay, Magazin, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Magazin Poz vermek için şekilden şekle giren Mine Tugay, yapılan yoruma sinirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • monşer null:
    Estetik Manyağı Bunlar 5 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Milletin ağızı poşet olmuş herkese dil uzatıyorlar. Fukaralık çok sıkıcı olmalı. İnsanların estetiğine, botoksuna, saç boyasına, çam ağıcına vs her şeylerine karışıyorlar. Allah sabır versin güzel ülkemize. 0 3 Yanıtla
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