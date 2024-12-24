Poz vermek için şekilden şekle giren Mine Tugay, yapılan yoruma sinirlendi

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İlerleyen yaşına rağmen sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapan Müge Anlı, bu kez takipçilerinden birinin yazdığı yoruma verdiği cevapla gündeme geldi.

"ŞEKLİMİ BEĞENMEDİYSENİZ..."

Son paylaştığı fotoğraflarda şekilden şekle girdiği gözlenen güzel oyuncunun gönderisinin altına "Kadıncağız şekilden şekle girmiş" yorumu yapıldı. Yapılan bu yoruma kayıtsız kalamayan Mine Tugay, "Şeklimi beğenmediyseniz takipten çıkabilirsiniz" yanıtını verdi.

İşte Mine Tugay'ın o paylaşımları;