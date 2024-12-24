İlerleyen yaşına rağmen sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapan Müge Anlı, bu kez takipçilerinden birinin yazdığı yoruma verdiği cevapla gündeme geldi.
Son paylaştığı fotoğraflarda şekilden şekle girdiği gözlenen güzel oyuncunun gönderisinin altına "Kadıncağız şekilden şekle girmiş" yorumu yapıldı. Yapılan bu yoruma kayıtsız kalamayan Mine Tugay, "Şeklimi beğenmediyseniz takipten çıkabilirsiniz" yanıtını verdi.
İşte Mine Tugay'ın o paylaşımları;
Son Dakika › Magazin › Poz vermek için şekilden şekle giren Mine Tugay, yapılan yoruma sinirlendi - Son Dakika
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