Prens William\'ın Eşi Kate\'i Aldattığı İddia Ediliyor

İngiliz kraliyet ailesindeki önemnli isimlerden biri olan Prens William'ın eşi Kate'i soylu aile dostlarının karısı Rose Hanbury ile aldattığı iddia ediliyor. Hatta bu durumdan Kate'in de haberi olduğu söyleniyor. Prens William ile eşi Kate Middleton arasındaki "aldatma" söylentileri ilk olarak 2019 yılında ortaya atıldı. Üniversite yıllarından bu yana birlikte olan, evlilik öncesi uzun ilişkileri sırasında iki kez ayrılıp barışan William ile Kate 2011 yılında evlendi. 3 çocuk sahibi çift, sakin bir hayat yaşıyor gibi görünse de aile içinde çalkantılar sürüyor.
William'ın daha önce birkaç defa eşini aldatmasıyla gündeme geldi. William, yanında karısı Kate olmadan çıktığı bir kış tatilinde, bir grup genç kadınla gece kulübünde eğlenirken görüntülenmişti.Üstelik Prens, gündüz saatlerinde de yine aynı genç kadınlarla vakit geçirmişti. O dönemde Kate Middleton ilk bebeği George'u dünyaya getirmişti. Bu söylenti dünyaya yayıldı ama üzerine konuşulmadı.
Bir sonraki iddia ise 2019 yılında gündeme geldi. Üstelik bu kadın, Kate ile William'ın aile dostu olanRose Hanbury'ydi Yönetmen eşi David Rocksavage ile üç çocuklu bir evliliği olan Hanbury, eski bir model ve iki çift sık sık bir araya geliyordu. Prens William'ın eşi Kate'i üçüncü çocukları Louis'ye hamileyken aile dostuyla aldattığı iddiaları gündeme geldi. William'ın karısını Rose Hanbury ile aldattığı iddiaları ortaya atıldıktan sonra Cambridge çifti, Hanbury ve kocasıyla görüşmeyi kesti. Kensington Sarayı bu iddiaları resmi olarak yalanladı. Tam aradan zaman geçip bu iddialar unutulmuşken Prenses Kate'nin Ocak ayında ameliyat olduktan sonra ortadan kaybolması ve sosyal medya hesabından çocuklarıyla paylaştığı fotoğrafın üzerinde montaj yapıldığının ortaya çıkmasıyla iddialar alevlendi.William'ın babası Charles'ın, karısı Diana'yı aldattığını bilenler bu dedikodulara inanma eğiliminde.
Rose Hanbury, 15 Mart 1984 doğumlu İngiliz eski model ve eski siyasi personeldir. Web sitesi tasarımcısı Timothy Hanbury ile moda tasarımcısı Emma Hanbury'nin kızıdır. Küçük kız kardeşi Marina, Durham'ın 7. Kontu Edward Lambton'un üçüncü karısıdır. 24 Haziran 2009'da 7. Cholmondeley Markisi David Cholmondeley ile evlendi. Çiftin 3 çocuğu bulunuyor.
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