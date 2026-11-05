Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların kuaförüydü! John Frieda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların kuaförüydü! John Frieda hayatını kaybetti

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Prenses Diana\'dan Madonna\'ya yıldızların kuaförüydü! John Frieda hayatını kaybetti
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Prenses Diana, Madonna ve Nicole Kidman gibi dünyaca ünlü isimlerin saçlarını emanet ettiği İngiliz kuaför ve iş insanı John Frieda, 75 yaşında hayatını kaybetti. Güzellik sektöründe kendi adını taşıyan markayla büyük bir başarı yakalayan Frieda'nın ölüm haberi, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Dünyaca ünlü yıldızların saç tasarımlarına imza atan ve güzellik sektöründe uluslararası bir marka yaratan John Frieda'dan acı haber geldi. İngiliz kuaför ve girişimci, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Frieda'nın vefatı, 3 Kasım'da kendi adını taşıyan kuaför salonunun resmi hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Ölüm nedenine ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

PRENSES DIANA VE MADONNA'NIN SAÇLARINI TASARLADI

1951 yılında İngiltere'de dünyaya gelen John Frieda, mesleğe kuaför olan babasının yanında başladı. Genç yaşta Londra'nın tanınmış salonlarından House of Leonard'da çalışmaya başlayan Frieda, kısa sürede ünlü isimlerin tercih ettiği saç tasarımcılarından biri haline geldi.

Kariyeri boyunca Prenses Diana, Madonna, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, Jackie Kennedy Onassis ve Mick Jagger gibi dünyaca tanınan isimlerle çalışan Frieda, moda dünyasında da kendine önemli bir yer edindi. Vogue ve Harper's Bazaar gibi prestijli dergilerin çekimlerinde görev alan ünlü kuaför, özellikle 1970'li yıllardan itibaren geliştirdiği saç modelleriyle adından söz ettirdi.

25 YAŞINDA KENDİ SALONUNU AÇTI

John Frieda, 1976 yılında henüz 25 yaşındayken Londra'da ilk kuaför salonunu açtı. Aynı yıl oyuncu Joanna Lumley için hazırladığı ve "Purdey" adıyla tanınan kısa saç modeli, dönemin dikkat çeken tasarımlarından biri oldu.

Londra'da başlayan kariyerini uluslararası alana taşıyan Frieda, ilerleyen yıllarda New York ve Los Angeles'ta da salonlar açarak dünyanın farklı noktalarındaki ünlü müşterilere hizmet verdi.

KURDUĞU MARKAYI 450 MİLYON DOLARA SATTI

Ünlü kuaför, yalnızca saç tasarımlarıyla değil, geliştirdiği bakım ürünleriyle de büyük bir ticari başarı elde etti. İş ortağı Gail Federici ile birlikte 1988 yılında Frizz-Ease ürün serisini piyasaya süren Frieda, 1998'de Sheer Blonde serisini tüketicilerle buluşturdu.

Saç bakım sektöründe uluslararası bir markaya dönüşen şirketini 2002 yılında Japon kozmetik devi Kao'ya 450 milyon dolar karşılığında satan Frieda, Londra, New York ve Los Angeles'taki kuaför salonlarını ise elinde tuttu.

AİLESİNDEN DUYGUSAL VEDA

John Frieda'nın vefatının ardından kendi adını taşıyan salonun hesabından yapılan açıklamada, ünlü kuaförün ailesinin yanında huzur içinde hayatını kaybettiği belirtildi. Frieda'nın meslektaşlarına ilham veren bir isim olduğu vurgulanırken güzellik sektöründe bıraktığı mirasın yaşamaya devam edeceği ifade edildi.

Ünlü kuaförün üvey kızı Asia Agnelli Lagrange da yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi. Daha önce İskoç şarkıcı Lulu ile evlilik yapan Frieda, 2019 yılında Frances Avery Agnelli ile dünyaevine girmişti. Frieda'nın geride eşi, çocukları ve torunları kaldı.

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