Galler Prensesi Kate Middleton, Ocak ayının başında gizemli bir karın ameliyatı geçirdi ve bir süre hastanede kaldıktan sonra bir anda ortadan kayboldu. Gizemli şekilde haber alınamayan Kate hakkında "boşanma" iddiaları ortaya atıldı. Prens William'ın Kate'i uzun süredir Lady Rose Hanbury ile aldattığı, ilişkisini artık gizleme gereği duymadığı iddia edildi. Kate'in, boşanmayı bir an önce kamuoyuna açıklamak istediği ve karın ameliyatının süreci kurtarmak için ortaya atılmış bir uydurma olduğu da konuşulanlar arasında.
Kulaktan dolma iddiaların çoğalmasıyla Prenses Kate'in çocukları ile birlikte anneler günü fotoğrafı paylaşması dikkatlerden kaçmadı. Ancak paylaşılan bu fotoğraf karesinde onlarca oynama yapıldığı ve gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Associated Press ve Reuters gibi haber ajansları fotoğrafla oynandığını tespit ettikleri için sayfalarından kaldırdı.
Fotoğraftaki montaj ortaya çıkınca Prenses Kate, oynamaları kendisinin yaptığını söyleyerek özür diledi. Kate, açıklamasında "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir anneler günü geçirmiştir" ifadelerini kullandı.
İngiliz Kraliyet Ailesi gibi bir yapının bu kadar acemi hareketlerde bulunmayacağını bilenler şüphelenmeye devam ederken Independent UK gazetesinde Prens William'ın, Kate'i aldattığı öne sürülen Lady Rose Hanbury ile ilgili övgü dolu makale yayınlaması akıllarda soru işareti oluşturdu. Lady Rose Hanbury'nin önce halka sevdirilip sonra yeni kraliçe olacağı söylentiler arasında yerini aldı.
Son Dakika › Magazin › Prenses Kate'in 'montaj' fotoğrafının ardından Prens William ile aldatma iddiaları ortaya çıktı - Son Dakika
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