Programında editörlüğünü yapıyor! Müge Anlı'nın erkek kardeşi ablasına benzerliğiyle dikkat çekiyor - Son Dakika
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Programında editörlüğünü yapıyor! Müge Anlı'nın erkek kardeşi ablasına benzerliğiyle dikkat çekiyor

26.07.2022 10:56

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında editörlük yapan Müge Anlı'nın erkek kardeşi Mert Efe, ablasına benzerliği ile görenlerin dikkatini çekiyor.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Özel hayatını her daim gözlerden uzak tutan Anlı, programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birlikte olduğunu söyledi. Anlı açıklamasının ardından 25 Haziran'da Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturdu.

KARDEŞİNİ YANINDAN AYIRMIYOR

Özel hayatı merak konusu olan ünlü sunucunun bir de erkek kardeşi olduğu öğrenildi. Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü üstlendiği ortaya çıktı. Efe Anlı ablası Müge Anlı'ya benzetildi.

Müge Anlı'nın yanından ayırmadığı erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı

"ONUN ADINI BEN KOYDUM"

Anlı, "Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum" demişti.

Müge Anlı'nın yanından ayırmadığı erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı

İşte Müge Anlı'nın kardeşi Efe Anlı;

Müge Anlı'nın yanından ayırmadığı erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı
Müge Anlı'nın yanından ayırmadığı erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı
Müge Anlı'nın yanından ayırmadığı erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı
Müge Anlı'nın yanından ayırmadığı erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı
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Son Dakika Magazin Programında editörlüğünü yapıyor! Müge Anlı'nın erkek kardeşi ablasına benzerliğiyle dikkat çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Programında editörlüğünü yapıyor! Müge Anlı'nın erkek kardeşi ablasına benzerliğiyle dikkat çekiyor - Son Dakika
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