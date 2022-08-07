Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e Sert Yanıt! - Son Dakika
Üye Girişi

Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e Sert Yanıt!

07.08.2022 13:02
Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e Sert Yanıt!

Protest müziğin Divası Selda Bağcan, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde genç şarkıcı Aleyna Tilki'yi konuk etmiş, Gökhan Türkmen de bunun üzerine sosyal medyadan 'reklam' diyerek tepki göstermişti. Bağcan'dan yanıt gecikmedi. Olcay Ünal Sert'e konuşan Selda Bağcan samimi açıklamalar yaptı.

Efsane sanatçı Selda Bağcan, 4 Ağustos'ta Harbiye konserinde ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'yi sahnesinde konuk ederek 'Gesi Bağları' türküsüne düet yapmıştı.

Selda Bağcan; Harbiye konserinde Aleyna Tilki için; "Bostancı'da ki konserden sonra bu ikinci buluşmamız. Aleyna'yı çok taktir ediyorum. Bir kere çok çalışkan, dağları deviriyor. Amerika'ya gitti orada bağlantıları var. Orada ki DJ, fotoğrafımı göstererek tanıyor musun? demiş, O da, 'evet, idolüm' demiş... Ondan sonra da Allah yürü ya kulum dedi. Ahmet Hakan'da satırlarına taşıdı; 'Benim için Aleyna Tilki'nin yaşlısı' demişler... Yaşlanınca inşallah sende benim gibi olursun." diyerek övgüler yağdırmıştı... Aleyna Tilki, hayranı olduğu Bağcan'a; "Şu an bacaklarım titriyor, içeride soğuk bir su içmem lazım" diyerek; Türkiye'de sadece Selda Bağcan'ı dinlediğini söylemişti.

Gökhan Türkmen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Aleyna Tilki'yi sahnesinde konuk eden Selda Bağcan'a tepki gösterdi.

Türkmen, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede o kadar değerli genç, müziğini ve kendini tanıtabilmek için uğraşan ve bunu da çok etik ve gerektiği yerden yapan müzisyen varken; bir çınarın, bir o kadar önem kazanmış bir yerde böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasının bir nedeni vardır elbet."

"Biz anlayamayız! Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese!" ifadelerini kullandı.

"SANE NE? SAHNEME KİMİ ÇIKARMAK İSTERSEM ONU ÇIKARIRIM"

Selda Bağcan konuyla ilgili olarak ilk kez Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşarak Gökhan Türkmen'e cevap verdi:

"Terbiyesizlik yapmış... Bir defa ben hiçbir şekilde Aleyna'yı anons etmedim. Onu kendi orkestramızdan bile gizledik. Birden bire geldi sürpriz için. O da 'reklam yapıyor' diyor, sana ne? Kıskandı belki de... Gereksiz polemikler bunlar... Sanatçı sanatıyla gündem olmalı. Ayrıca sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?" dedi.

SELDA BAĞCAN, 'COMANDANTE'Yİ SESLENDİRECEK!

Kasım ayında stüdyoya gireceğini söyleyen Selda Bağcan; yabancı dilde şarkılar söyleyecek. 10 kült şarkının yer alacağı albümde, Bağcan 'Comandante' adlı eseri de yorumlayacak.

Kübalı sanatçı Carlos Puebla'nın 1965'te Ernesto Che Guevara'nın veda mektubundan sonra yazdığı şarkıyı Nathalie Cardone'de seslendirmişti. Selda Bağcan'ın 'Hasta siempre Comandante' yorumu merakla bekleniyor.

"NE VARSA ESKİ TÜFEKLERDE VAR"

Ajda Pekkan ile birlikte en çok konser veren sanatçı olduklarının hatırlatılması üzerine Selda Bağcan; "Ne varsa eski tüfeklerde var" diyerek sahnede olmanın kendisini dinç tuttuğunu söyledi. Düştükten sonra sağlığına daha çok dikkat eden Bağcan, Covid-19 testi pozitif çıkan Süperstar'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Selda Bağcan 21 Ağustos'ta İstanbul Maslak da Uniq'te sahne alacak. Bağcan, 2 Eylül 2022 de Bodrum Antik Tiyatro da konser verdikten sonra, yoğun istek üzerine 14 Eylül 2022 de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda ikinci konserini verecek. Selda Bağcan Zeytinli Festivali'nde de hayranlarıyla buluşacak.

YORUMLAR
500
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisinin, 'Kızını itin önüne atıyorsun' sözlerine sert tepki: Haddini bilmezsen bildiririm! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisinin, 'Kızını itin önüne atıyorsun' sözlerine sert tepki: Haddini bilmezsen bildiririm!
Kaynak: Snob Magazin

Gökhan Türkmen, Selda Bağcan, Aleyna Tilki, Ünal Sert, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e Sert Yanıt! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
12:46 Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i
12:25 2.5 yaşında katledilen Müslüme Yağal'ın bilirkişi raporu vahşeti kanıtladı: Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmüş
12:16 Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti
12:00 Kasayı boşaltmaya çalışırken kasiyer tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan hırsızın son sözleri "öldüm" oldu
11:54 23 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş reklam anlaşmasından dudak uçuklatan bir kazanç sağlayacak
11:41 Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı
11:19 Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti
11:18 Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
10:54 ODTÜ'lü öğrencilerden skandal adım! Şimdi de para karşılığı soyunmaya başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 13:08:41. #1.12#
SON DAKİKA: Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e Sert Yanıt! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement