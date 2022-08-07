Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e Sert Yanıt!

Efsane sanatçı Selda Bağcan, 4 Ağustos'ta Harbiye konserinde ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'yi sahnesinde konuk ederek 'Gesi Bağları' türküsüne düet yapmıştı.

Selda Bağcan; Harbiye konserinde Aleyna Tilki için; "Bostancı'da ki konserden sonra bu ikinci buluşmamız. Aleyna'yı çok taktir ediyorum. Bir kere çok çalışkan, dağları deviriyor. Amerika'ya gitti orada bağlantıları var. Orada ki DJ, fotoğrafımı göstererek tanıyor musun? demiş, O da, 'evet, idolüm' demiş... Ondan sonra da Allah yürü ya kulum dedi. Ahmet Hakan'da satırlarına taşıdı; 'Benim için Aleyna Tilki'nin yaşlısı' demişler... Yaşlanınca inşallah sende benim gibi olursun." diyerek övgüler yağdırmıştı... Aleyna Tilki, hayranı olduğu Bağcan'a; "Şu an bacaklarım titriyor, içeride soğuk bir su içmem lazım" diyerek; Türkiye'de sadece Selda Bağcan'ı dinlediğini söylemişti.

Gökhan Türkmen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Aleyna Tilki'yi sahnesinde konuk eden Selda Bağcan'a tepki gösterdi.

Türkmen, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede o kadar değerli genç, müziğini ve kendini tanıtabilmek için uğraşan ve bunu da çok etik ve gerektiği yerden yapan müzisyen varken; bir çınarın, bir o kadar önem kazanmış bir yerde böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasının bir nedeni vardır elbet."

"Biz anlayamayız! Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese!" ifadelerini kullandı.

"SANE NE? SAHNEME KİMİ ÇIKARMAK İSTERSEM ONU ÇIKARIRIM"

Selda Bağcan konuyla ilgili olarak ilk kez Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşarak Gökhan Türkmen'e cevap verdi:

"Terbiyesizlik yapmış... Bir defa ben hiçbir şekilde Aleyna'yı anons etmedim. Onu kendi orkestramızdan bile gizledik. Birden bire geldi sürpriz için. O da 'reklam yapıyor' diyor, sana ne? Kıskandı belki de... Gereksiz polemikler bunlar... Sanatçı sanatıyla gündem olmalı. Ayrıca sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?" dedi.

SELDA BAĞCAN, 'COMANDANTE'Yİ SESLENDİRECEK!

Kasım ayında stüdyoya gireceğini söyleyen Selda Bağcan; yabancı dilde şarkılar söyleyecek. 10 kült şarkının yer alacağı albümde, Bağcan 'Comandante' adlı eseri de yorumlayacak.

Kübalı sanatçı Carlos Puebla'nın 1965'te Ernesto Che Guevara'nın veda mektubundan sonra yazdığı şarkıyı Nathalie Cardone'de seslendirmişti. Selda Bağcan'ın 'Hasta siempre Comandante' yorumu merakla bekleniyor.

"NE VARSA ESKİ TÜFEKLERDE VAR"

Ajda Pekkan ile birlikte en çok konser veren sanatçı olduklarının hatırlatılması üzerine Selda Bağcan; "Ne varsa eski tüfeklerde var" diyerek sahnede olmanın kendisini dinç tuttuğunu söyledi. Düştükten sonra sağlığına daha çok dikkat eden Bağcan, Covid-19 testi pozitif çıkan Süperstar'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Selda Bağcan 21 Ağustos'ta İstanbul Maslak da Uniq'te sahne alacak. Bağcan, 2 Eylül 2022 de Bodrum Antik Tiyatro da konser verdikten sonra, yoğun istek üzerine 14 Eylül 2022 de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda ikinci konserini verecek. Selda Bağcan Zeytinli Festivali'nde de hayranlarıyla buluşacak.