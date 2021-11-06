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Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi - Son Dakika

Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi

06.11.2021 09:09

Hastalanan ünlü sunucu Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua etmelerini istedi. Sağlık durumu hakkında konuşurken tarif edilemeyen virüslerle mücadele ettiğini belirten Ural, "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" ifadelerini kullandı.

Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına ara verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak sağlık durumu hakkında bilgi veren Ural, durumunun ciddileştiğini söyleyerek sevenlerini korkuttu.

"TARİF EDİLEMEYEN VİRÜSLERİ DENEYİMLEMİŞ OLDUK"

2 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" dedi.

Rahatsızlanan Hakan Ural, durumu ağırlaşınca sevenlerinden dua istedi

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Ancak bugün durumu ağırlaşan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Rahatsızlanan Hakan Ural, durumu ağırlaşınca sevenlerinden dua istedi
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi

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Son Dakika Magazin Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi - Son Dakika
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