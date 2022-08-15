Ece Ronay'dan TikTok'ta canlı yayın açıp hediye isteyen Mehmet Ali Erbil'e: Yeni dilenciniz hayırlı olsun

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nedeniyle aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, setlere dönemediği için sosyal medyaya ağırlık verdi. TikTok hesabı açan Erbil, canlı yayınlar açarak hediye istemeye başladı. Ünlü komedyenin hediye istemesine ilk tepki de daha önce mesajlarını ifşa ettiği şarkıcı Ece Ronay'dan geldi.

"YENİ DİLENCİNİZ HAYIRLI OLSUN"

TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, "Hadi hediye yollayın" diyerek takipçileriyle sohbet etmeye başladı. Erbil'in görüntülerinin yayılmasıyla sessiz kalamayan Ece Ronay ise "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye. Zamanında bana 'TikTok'ta dileniyorsun' deyip küçümseyen şimdi benden beter hale gelmiş çok keyifliyim" yorumunu yaptı.

CİNSEL İLİŞKİ SORUSUNA CEVAP

Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta katıldığı Onur Sermik'in canlı yayınında üstü kapalı olarak sorulan, 'Bugüne kadar kaç kişiyle birlikte oldunuz?' sorusuna "Dünya rekoru bende. Yıllarca haftanın 6 günü yaptım, pazar günüm boştu, bir mecra beni kapatmıştı" cevabını vermişti.

ECE RONAY'A ATTIĞI MESAJLAR İFŞA OLMUŞTU

Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı özel mesajları ifaş ederek tacize uğradığını iddia etmişti. Erbil ise mesajların ifşa olmasının ardından telefonun kendisinde olmadığını ve o mesajları kendisinin yazmadığını söylemişti. Ronay için "Memelerini TikTok'ta açıp göstermek daha mı saygın" diyerek herkesi şoke eden Erbil hakkında "elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz", "sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" ve "tehdit" suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.