Özgü Namal ve Özcan Demiz'in başrol olduğu Kızıl Goncalar dizisinde son bölümünde Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd ile Nefise Esma Yılmaz'ın hayat verdiği Mira karakterinin arasında geçen "Ramazan" diyaloğu gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi. Eleştirilerin ardından yapım ekibinden dikkat çeken paylaşımlar geldi.
Tepki çeken sahnede Cüneyd kendisine bir şey ısmarlamak isteyen Mira'ya "Ramazan" cevabı veriyor. Anlayamayan Mira ise "Ramazan kim?" derken Cüneyd de "Recep, Şaban" karşılığını veriyor. Mira'nın da "Onlara damı çay ısmarlayayım" dediği sahne izleyicileri sinirlendirince "Seküler kesim için çok yanlış bir genelleme yapılıyor" yorumları yapıldı.
Gelen eleştirilerin ardından Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati, Instagram hesabından oyuncuları etiketleyerek "Oynuyorlar, engelleyemiyoruz" dedi. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut da yapım ekibini etiketleyerek "Yapıyorlar, engelleyemiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Magazin › Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz - Son Dakika
Prens Harry ve Meghan Markle'ın bireysel biyografileri kraliyet ailesinin resmi web sitesinden silindi ve birleşik bir profil ile değiştirildi. Biyografi şimdi, kraliyet aile üyelerinin listesinin en altına yerleştirilmiş durumda. Çiftin, Sussex Dükü ve Düşesi olarak Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olarak görevlerinden ayrıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Markle'ın aktris olarak geçirdiği zaman ve Harry'nin başarıları da biyografide yer alıyor.
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