Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz - Son Dakika
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Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz

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Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Mira arasında geçen Ramazan sahnesine gelen eleştirilerin ardından dizinin senaristi oyuncular için "Oynuyorlar, engelleyemiyoruz" derken yapımcısı ise "Yapıyorlar, engelleyemiyoruz" ifadelerini kullandı.

20.03.2024 16:09  Güncelleme: 16:28
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Özgü Namal ve Özcan Demiz'in başrol olduğu Kızıl Goncalar dizisinde son bölümünde Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd ile Nefise Esma Yılmaz'ın hayat verdiği Mira karakterinin arasında geçen "Ramazan" diyaloğu gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi. Eleştirilerin ardından yapım ekibinden dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Tepki çeken sahnede Cüneyd kendisine bir şey ısmarlamak isteyen Mira'ya "Ramazan" cevabı veriyor. Anlayamayan Mira ise "Ramazan kim?" derken Cüneyd de "Recep, Şaban" karşılığını veriyor. Mira'nın da "Onlara damı çay ısmarlayayım" dediği sahne izleyicileri sinirlendirince "Seküler kesim için çok yanlış bir genelleme yapılıyor" yorumları yapıldı.

Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz

"OYNUYORLAR, ENGELLEYEMİYORUZ"

Gelen eleştirilerin ardından Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati, Instagram hesabından oyuncuları etiketleyerek "Oynuyorlar, engelleyemiyoruz" dedi. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut da yapım ekibini etiketleyerek "Yapıyorlar, engelleyemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz

Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar, Esma Yılmaz, Özgü Namal, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz - Son Dakika

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