Reha Muhtar olayında şaşırtan Tamer Karadağlı iddiası! Ortalık birbirine girecek - Son Dakika
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Reha Muhtar olayında şaşırtan Tamer Karadağlı iddiası! Ortalık birbirine girecek

02.10.2022 19:00

Gazeteci Reha Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasındaki velayet tartışması hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Ünlü haber spikeri Reha Muhtar, Tamer Karadağlı'nın Seren Serengil'i arayarak Muhtar'a destek vermemesini istediğini ileri sürdü.

Ünlü haber spikeri Reha Muhtar'a kızı Mina Muhtar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma cezası verildi. Kızın geçici velayeti annesi Deniz Uğur'da kalırken, son olarak Deniz Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Reha Muhtar'ın kızlarına bağırdığı anları takipçilerine aktardı.

"UYUŞTURUCU BAĞIMLISI BİRİYLE KONUŞUYORDU"

Reha Muhtar ise kızları Mina'nın uyuşturucudan komaya giren biriyle konuştuğunu ve bu nedenle "5 dakika" diye bağırdığını ifade ederek, tüm amacının kızını korumak olduğunu dile getirdi.

BOMBA BİR İDDİA DAHA ORTAYA ATILDI

Reha Muhtar- Deniz Uğur kavgasında ortaya atılan son iddia ise büyük yankı uyandırdı. Reha Muhtar, Deniz Uğur'un eski sevgilisi Tamer Karadağlı'nın Seren Serengil'i arayarak kendisine verdiği desteği kesmediğini istediğini ileri sürdü. Tamer Karadağlı'dan ise konuya ilişkin bir yanıt gelmedi.

DENİZ UĞUR VE TAMER KARADAĞLI OLAYI NEDİR?

Deniz Uğur'un, 2004-2006 yılları arasında rol aldığı Yağmur Zamanı dizisinde partneri Tamer Karadağlı ile aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O dönem Arzu Balkan ile evli olan Karadağlı bu iddiaları yalansa da, Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı olaydan kısa süre sonra boşanmıştı.

Reha Muhtar olayında devreye Tamer Karadağlı girdi! Ortalık çok fena karışacak
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Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar: Kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu, ona 5 dakika süre veriyordum Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar: Kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu, ona 5 dakika süre veriyordum Reha Muhtar olayında devreye Tamer Karadağlı girdi! Ortalık çok fena karışacak Reha Muhtar olayında devreye Tamer Karadağlı girdi! Ortalık çok fena karışacak

Tamer Karadağlı, Reha Muhtar, Deniz Uğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Reha Muhtar olayında şaşırtan Tamer Karadağlı iddiası! Ortalık birbirine girecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Reha Muhtar olayında şaşırtan Tamer Karadağlı iddiası! Ortalık birbirine girecek - Son Dakika
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