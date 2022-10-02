Reha Muhtar olayında şaşırtan Tamer Karadağlı iddiası! Ortalık birbirine girecek

Ünlü haber spikeri Reha Muhtar'a kızı Mina Muhtar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma cezası verildi. Kızın geçici velayeti annesi Deniz Uğur'da kalırken, son olarak Deniz Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Reha Muhtar'ın kızlarına bağırdığı anları takipçilerine aktardı.

"UYUŞTURUCU BAĞIMLISI BİRİYLE KONUŞUYORDU"

Reha Muhtar ise kızları Mina'nın uyuşturucudan komaya giren biriyle konuştuğunu ve bu nedenle "5 dakika" diye bağırdığını ifade ederek, tüm amacının kızını korumak olduğunu dile getirdi.

BOMBA BİR İDDİA DAHA ORTAYA ATILDI

Reha Muhtar- Deniz Uğur kavgasında ortaya atılan son iddia ise büyük yankı uyandırdı. Reha Muhtar, Deniz Uğur'un eski sevgilisi Tamer Karadağlı'nın Seren Serengil'i arayarak kendisine verdiği desteği kesmediğini istediğini ileri sürdü. Tamer Karadağlı'dan ise konuya ilişkin bir yanıt gelmedi.

DENİZ UĞUR VE TAMER KARADAĞLI OLAYI NEDİR?

Deniz Uğur'un, 2004-2006 yılları arasında rol aldığı Yağmur Zamanı dizisinde partneri Tamer Karadağlı ile aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O dönem Arzu Balkan ile evli olan Karadağlı bu iddiaları yalansa da, Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı olaydan kısa süre sonra boşanmıştı.