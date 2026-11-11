Robert De Niro'nun ikiz çocuklarının annesi Toukie Smith hayatını kaybetti - Son Dakika
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Robert De Niro'nun ikiz çocuklarının annesi Toukie Smith hayatını kaybetti

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Robert De Niro\'nun ikiz çocuklarının annesi Toukie Smith hayatını kaybetti
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Hollywood yıldızı Robert De Niro'nun ikiz çocuklarının annesi, eski model ve oyuncu Toukie Smith, 74 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir multipl skleroz hastalığıyla mücadele eden Smith'in New York'taki bir hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

1970'li yılların tanınmış modellerinden, oyuncu ve restoran işletmecisi Toukie Smith'ten acı haber geldi. Hollywood'un efsane isimlerinden Robert De Niro ile yaşadığı ilişkiyle de tanınan Smith, 74 yaşında hayata veda etti. Ünlü ismin ölüm haberini, De Niro ile birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz çocukları Airyn ve Julian Henry De Niro duyurdu.

UZUN SÜREDİR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Smith'in çocukları, annelerinin uzun süredir multipl skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Ünlü modelin New York'taki bir hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Smith'in ölümü, moda ve eğlence dünyasında üzüntü yarattı.

ROBERT DE NIRO İLE 8 YILLIK İLİŞKİ YAŞADI

Toukie Smith, Hollywood yıldızı Robert De Niro ile 1988-1996 yılları arasında aralıklarla birliktelik yaşadı. Çift, Ekim 1995'te taşıyıcı anne yöntemiyle ikiz çocuk sahibi oldu. Airyn ve Julian Henry adını verdikleri çocukları bugün 31 yaşında.

İkizlerden Airyn, 2025 yılında trans kadın olduğunu açıklamış ve bu süreçte ünlü ebeveynlerinin kendisine destek verdiğini belirtmişti. Dört farklı kadından yedi çocuğu bulunan Robert De Niro'nun en küçük çocuğu ise üç yaşında.

Robert De Niro'nun ikiz çocuklarının annesi Toukie Smith hayatını kaybetti

MODA DÜNYASINDAN HOLLYWOOD'A UZANAN KARİYER

25 Eylül 1952'de Philadelphia'da Doris Smith adıyla dünyaya gelen Toukie Smith, 1970'li yıllarda moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 1978 yılında Bloomingdale's tarafından Yılın Modeli seçilen Smith, Versace, Chanel, Yves Saint Laurent ve Givenchy gibi dünyaca ünlü markalarla çalıştı.

Modellik kariyerinin ardından oyunculuğa yönelen Smith, 'Miami Vice' dizisinde Angie karakterini, '227' adlı komedi dizisinde ise Eva Rawley karakterini canlandırdı. 'The Preacher's Wife' filminde Whitney Houston ve Denzel Washington gibi yıldızlarla kamera karşısına geçti.

Robert De Niro'nun ikiz çocuklarının annesi Toukie Smith hayatını kaybetti

OYUNCULUĞU BIRAKIP RESTORAN AÇMIŞTI

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde oyunculuktan büyük ölçüde uzaklaşan Toukie Smith, 1994 yılında New York'un Manhattan bölgesindeki SoHo semtinde lüks bir restoran açarak işletmeciliğe adım attı. Uzun yıllar moda, televizyon ve sinema dünyasında yer alan Smith, geride iki çocuğunu ve sanat dünyasında bıraktığı izleri bıraktı.

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