RTÜK, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı için inceleme başlattı

Son olarak programına katılan bir genç kızın ailesine ettiği küfür ile gündeme gelen Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, program hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: DEFALARCA UYARMAMIZA RAĞMEN...

Şahin açıklamasında, ''Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği "Konuşanlar" isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.'' ifadelerine yer verdi.

HASAN CAN KAYA, O PROGRAM NEDENİYLE NİHAT GENÇ İLE TARTIŞMIŞTI

Gazeteci Nihat Genç ile komedyen Hasan Can Kaya konuğunun ailesine ettiği küfür nedeniyle tartışmıştı. Kaya, Twitter'dan paylaşım yaparak kendisini eleştiren Genç'i arayarak tepki göstermişti.

"ZIPIRIN BİRİ KÜFÜR EDİP EKMEĞİNİ KAZANIYOR"

Twitter hesabından Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında bir kesiti paylaşan Genç, "Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde... Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

"KÜFÜR ÖYLE DEĞİL BÖYLE EDİLİR DEYİP YAPIŞTIRDIM"

Paylaşımından saatler sonra yeni bir paylaşım daha yapan gazeteci, Hasan Can Kaya'nın kendisini aradığını ve çıkan tartışmada küfürleştiklerini ileri sürmüştü. Genç, Kaya ile geçen telefon görüşmesini de şu sözlerle anlattı: "Biraz önce attığım tweet üzerine Hasan Can Kaya aradı. Lafı 'bana böyle diyemezsin'e getirdi. Ben de ona 'seyircinin anasına küfür hiçbir gelenekte yoktur' dedim. Efelenip pişkinliğinde ısrar edince, küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım."