RTÜK'ün kadına şiddet sahnesinden dolayı Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği ceza iptal edildi - Son Dakika

RTÜK'ün kadına şiddet sahnesinden dolayı Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği ceza iptal edildi

Son Güncelleme: 29.08.2023 14:12

RTÜK'ün bazı sahnelerinde kadına şiddet içerdiği için Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği 5 kez yayın durdurma cezası Ankara 22. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Fevza Civelek, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz sezon RTÜK'ten ceza yemişti. RTÜK'ün kadına şiddet öğesi içeren sahnelerinden dolayı verdiği 5 kez yayın durdurma cezası iptal edildi.

CEZA UYGULANMAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise, Cezanın 2 haftalık bölümü uygulanmış, dizinin yayın saatinde RTÜK'ün gönderdiği belgeseller Show TV'de yayınlanmıştı. Dizinin kalan 3 haftalık yayın durdurma cezası için verilen karar belli oldu. Avukat Hakan Ayranpınar'ın temsil ettiği Gold Film karara itiraz etti. Ankara 22. İdare Mahkemesi, Gold Film'in açtığı davada verilen cezayı ağır bularak iptal etti.

RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği ceza iptal edildi
RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği ceza iptal edildi
RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği ceza iptal edildi
RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği ceza iptal edildi
RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği ceza iptal edildi

Kızılcık Şerbeti, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin RTÜK'ün kadına şiddet sahnesinden dolayı Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği ceza iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika
14:56 Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Eşi ölen kadın, 17 yaşındaki kayınbiraderine kaçtı
14:43 Azerbaycan bayrağını ayaklar altına alan Ermeni futbolculara hapis cezası verildi
14:37 Trans bireye yangın tüpüyle gaz sıktılar
14:08 Kuraklık kapıda, yetkililer nerede? Saatlerdir asfalttan sızan su koca sokağı adeta göle çevirdi
14:06 Putin, Wagner'in kurucusunun cenaze törenine katılmayacak
14:02 Ahmet Nur Çebi bizzat rakam verdi! Ramos'un maliyeti akıllara zarar
13:50 Ağustos ayında açlık sınırı 12 bin 198 lira, yoksulluk sınırı 39 bin 733 lira oldu
13:42 RTÜK'ün kadına şiddet sahnesinden dolayı Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği ceza iptal edildi
13:40 Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun öncelikli hedefi fiyat istikrarı
13:33 Ahmet Nur Çebi'den istifa edeceği iddialarına net yanıt: Sonuna kadar buradayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2023 15:33:04. #1.11#
SON DAKİKA: RTÜK'ün kadına şiddet sahnesinden dolayı Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği ceza iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement