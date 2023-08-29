RTÜK'ün kadına şiddet sahnesinden dolayı Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği ceza iptal edildi

Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Fevza Civelek, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz sezon RTÜK'ten ceza yemişti. RTÜK'ün kadına şiddet öğesi içeren sahnelerinden dolayı verdiği 5 kez yayın durdurma cezası iptal edildi.

CEZA UYGULANMAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise, Cezanın 2 haftalık bölümü uygulanmış, dizinin yayın saatinde RTÜK'ün gönderdiği belgeseller Show TV'de yayınlanmıştı. Dizinin kalan 3 haftalık yayın durdurma cezası için verilen karar belli oldu. Avukat Hakan Ayranpınar'ın temsil ettiği Gold Film karara itiraz etti. Ankara 22. İdare Mahkemesi, Gold Film'in açtığı davada verilen cezayı ağır bularak iptal etti.