Rüzgar Aksoy, Kirli Sepeti dizisine geri dönüyor - Son Dakika
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Rüzgar Aksoy, Kirli Sepeti dizisine geri dönüyor

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Rüzgar Aksoy, Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Furkan Palalı, Melisa Döngel ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı Kirli Sepeti dizisine geri dönüyor.

19.04.2024 09:09  Güncelleme: 09:20
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Rüzgar Aksoy, başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Furkan Palalı, Melisa Döngel ve Devrim Yakut'un olduğu Kirli Sepeti dizisine geri dönüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılarak TRT ekranlarında yayınlanan Aziz Mahmud Hüdayi Aşkın Yolculuğu'nda rol alan Aksoy, projesi bitince eski setine döndü. Oyuncu dizide Yavuz rolünü oynamaya devam edecek. Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği dizi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Rüzgar Aksoy'un oynadığı Yavuz karakteri, Bestemsu Özdemir'in hayat verdiği Yasemin'in iş insanı eski sevgilisiydi.

Rüzgar Aksoy, Kirli Sepeti dizisine geri dönüyor

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Son Dakika Magazin Rüzgar Aksoy, Kirli Sepeti dizisine geri dönüyor - Son Dakika

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