Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç kapısının önündeki film setine isyan etti: MS hastası adamım

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Son zamanlarda şarkılarının yanı sıra konserlerindeki açıklamaları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, kapısının önüne film setinin kurulmasına veryansın etti.

"MS HASTASI ADAMA YAPTIKLARINA BAK LAN"

Sabaha karşı konserden eve dönen şarkıcı, birkaç saat uyuduktan sonra sokaktan gelen seslerden rahatsız oldu. Dizi ekibinin kapısının önüne açık büfe kahvaltı masalarını kurduğunu gören şarkıcı, o anları kayda alarak şu sözlerle sitem etti: "5'te geldim konserden 5'te. 3 saat uyudum, MS hastası adamım ben. MS hastası adama yaptıklarına bak lan. Evimin önüne açık büfe koymuşlar, film çekiyorlar. Ulan gidin başka yere kurun restoranınızı."

"SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM, BAĞIRDIM"

Videonun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir paylaşım daha yapan Serdar Ortaç, "Sabah 5'te yoldan geldim, uyudum. Camdan gürültüler geliyor, Kalktım, pijamayla dışarı çıktım. Kapının önü insan dolu, 3,5 koca kamyon sokağı kapatmış evin önünde 20 tane yemek masası. Meğerse 3 bina aşağıda reklam filmi çekiyorlar. Uyumuşum zaten hastasıyım günde 8 ilaç alıyorum. Sinir krizi geçirdim bağırıp çağırdım. Madem film çekiyorsun git çektiğin evin önünde masa kur, kimseyi rahatsız etmeden çalış. Tüm sokağı niye kapıyorsun? 3 bina ötede ki evime kadar niye tecavüz ediyorsun" dedi.