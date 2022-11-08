Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç kapısının önündeki film setine isyan etti: MS hastası adamım - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç kapısının önündeki film setine isyan etti: MS hastası adamım

08.11.2022 08:30

Gece geç saatlerde konserden eve dönen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, kapısının önüne film setinin kurulduğunu görünce sinir küpüne döndü. Ekibin sesinden dolayı sadece birkaç saat uyuyan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından kapısının önündeki manzaranın videosu yayınlayarak, "5'te konserden geldim. MS hastası adamım" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda şarkılarının yanı sıra konserlerindeki açıklamaları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, kapısının önüne film setinin kurulmasına veryansın etti.

"MS HASTASI ADAMA YAPTIKLARINA BAK LAN"

Sabaha karşı konserden eve dönen şarkıcı, birkaç saat uyuduktan sonra sokaktan gelen seslerden rahatsız oldu. Dizi ekibinin kapısının önüne açık büfe kahvaltı masalarını kurduğunu gören şarkıcı, o anları kayda alarak şu sözlerle sitem etti: "5'te geldim konserden 5'te. 3 saat uyudum, MS hastası adamım ben. MS hastası adama yaptıklarına bak lan. Evimin önüne açık büfe koymuşlar, film çekiyorlar. Ulan gidin başka yere kurun restoranınızı."

"SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM, BAĞIRDIM"

Videonun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir paylaşım daha yapan Serdar Ortaç, "Sabah 5'te yoldan geldim, uyudum. Camdan gürültüler geliyor, Kalktım, pijamayla dışarı çıktım. Kapının önü insan dolu, 3,5 koca kamyon sokağı kapatmış evin önünde 20 tane yemek masası. Meğerse 3 bina aşağıda reklam filmi çekiyorlar. Uyumuşum zaten hastasıyım günde 8 ilaç alıyorum. Sinir krizi geçirdim bağırıp çağırdım. Madem film çekiyorsun git çektiğin evin önünde masa kur, kimseyi rahatsız etmeden çalış. Tüm sokağı niye kapıyorsun? 3 bina ötede ki evime kadar niye tecavüz ediyorsun" dedi.

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Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç kapısının önündeki film setine isyan etti: MS hastası adamım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç kapısının önündeki film setine isyan etti: MS hastası adamım - Son Dakika
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