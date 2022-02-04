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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık

04.02.2022 11:25

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı. Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürmeyi planlamadıklarını dile getiren zanlılar, ifadesinde "Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık" sözlerine yer verdi.

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 28 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu hastanede kan kaybından hayatını kaybetmişti.

OLAY ANI KAMERADA

Korkunç olayın ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve zanlıların arbede anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk kurşunla yaralandıktan sonra kapı önüne sürükleyip peş peşe ateş edildiği anlar görülüyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadesi: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık

ANLAŞMA SAĞLAYAMAYINCA SALDIRI PLANLADILAR

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli bugün ek gözaltı süresi için, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Mahmutyazıcoğlu'nun katil zanlılarının ilk ifadesi ortaya çıktı. Gözaltındaki Kadir Yasak, Ali Yasak ve diğer zanlılar, ifadelerinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile alacak-verecek yüzünden geçtiğimiz aralık ayında görüştüklerini ancak anlaşamadıklarını söyledi. Milliyet'in ulaştığı ifadeye göre Kadir ve Ali Yasak, yaşanan olay sonrası bu saldırıyı planladı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadesi: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık

"YARALAYIP YOLUN ORTASINA BIRAKACAKTIK"

Cinayetin ardından ortaya çıkan görüntülerde Mahmutyazıcıoğlu'nun yerde sürüklendiği görüldü. Mahmutyazıcıoğlu'nu yerde neden sürükledikleriyle ilgili soruya cevap veren katil zanlıları, "Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı" dedi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli bugün ek gözaltı süresi için, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 11 şüpheli için hakimlik, 4 gün ek gözaltı süresi verdi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Gözaltı, Arbede, Ocak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık - Son Dakika
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