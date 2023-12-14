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Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor - Son Dakika
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Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor

6 yıl önce televizyonda yayınlanan Dünya Güzellerim programında dünyayı gezen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan, yeniden bir araya geliyor. 3 usta isim bu sefer de YouTube kanalında yayınlanacak Dünya Güzelleri Masada programıyla dönüyor. Programın ilk bölümü 16 Aralık'ta yayınlanacak.

14.12.2023 - 10:26,  Güncelleme: 10:30
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Altı yıl önce popüler gezi ve eğlence programı "Dünya Güzellerim" ile bir araya gelen ünlü sanatçılar Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, aynı formatla bu sefer de YouTube'da program yapacak. Ünlü isimlerin yer aldığı program 16 Aralık'ta yayınlanacak.

GÜNDEMDEKİ KONULARI KONUŞACAKLAR

Bloom Medya tarafından hazırlanan ve yeni adıyla "Dünya Güzelleri Masada" olan programda üç ünlü isim, magazin ve güncel olayları kendi bakış açılarıyla değerlendirecek. Daha önce Hindistan, Nepal ve Vietnam gibi ülkeleri ziyaret ederek farklı kültürleri tanıyan Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, bu kez sohbet programında keyifli anlar yaşatacak.

Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: bunlara vakit ayırıp seyredenlerin aklından şüphe ederim :) Yanıtla 8 0
  • Biyo Art: Allahın gücüne gitmesin kimse sonunu bilemez lakin leş gibi hayatlar leş gibi muhabbetler oturup da 1 dakika izleyemem yani Yanıtla 7 0

Safiye Soyman, Bülent Ersoy, Banu Alkan, Dünya, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor - Son Dakika
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