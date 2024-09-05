Safiye Soyman'ın oğlu için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Safiye Soyman'ın oğlu için mevlit okutuldu

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Burdur'un Ağlasun ilçesinde, ünlü sanatçı Safiye Soyman, 40 gün önce hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz için mevlit okuttu ve yemek dağıttı. MS hastalığı ile uzun bir süre mücadele eden Akaröz, 27 Temmuz’da vefat etmişti. Soyman, oğlunun hatırasını yaşatmak amacıyla köy halkı ile bir araya gelerek dua etti ve yemek ikramında bulundu. Oğlunun anısına duyduğu özlemi dile getiren Soyman, tüm dostlarına teşekkür etti.

05.09.2024 10:12  Güncelleme: 10:38
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Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın, yıllardır multiple sekleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz 27 Temmuz'da hayatını kaybetti. Oğlunu kaybeden Soyman, evladı için Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy'de mevlit okuttu ve yemek dağıttı. Kızı Ümran Akaröz ile birlikte köydeki komşularına yemek dağıtan Soyman, oğlunun hatırasını yad etti.

"OĞLUMUN VEFATIYLA TÜRKİYE YERİNDEN OYNADI"

Oğlunun çok sevdiği Ağlasun ilçesi Yeşilbaşköy'ü hiç unutmayacaklarını söyleyen Safiye Soyman, "Vallahi o kadar güzel bir topluluk oldu ki oğlumu yalnız bırakmadılar. Oğlumun vefat ettiği köy Yeşilbaşköy. Kırkını burada yapalım dedik. Allah razı olsun köy halkı bizi yalnız bırakmadı. Binlerce insan geldi. Allah razı olsun, duasını yaptırdık. Evde de biraz sonra mevlit yapacağız, Kur'an-ı Kerim okunacak. Köyde oğlumun anısına yemek verdik. Gelenlerin ayaklarına sağlık. Burası hep yaşayacak. Oğlum çok seviyordu Yeşilbaşköy'ünü. Altı ay burada yaşıyordu, altı ay da Bodrum'da yaşıyordu. Onun için hiç unutmayacağız. Gelen bütün köydeki dostlarımız şeref verdiler, Allah razı olsun. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Oğlumun mekanı cennet olsun. Zaten biliyorsunuz çok genç vefat etti. Bütün arayan soran herkese, gelen giden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Oğlumun vefatıyla Türkiye yerinden oynadı, ne kadar seviliyormuş benim oğlum. Allah razı olsun herkesten, çok teşekkür ederim" dedi.

Safiye Soyman'ın oğlu için mevlit okutuldu
Safiye Soyman'ın oğlu için mevlit okutuldu
Safiye Soyman'ın oğlu için mevlit okutuldu
Safiye Soyman\'ın oğlu için mevlit okutuldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Safiye Soyman'ın oğlu için mevlit okutuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk: Ne Yapalım Yani 8 7 Yanıtla
  • Vatanperver adam: reklam pesindeler 7 5 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: ALLAH kabul etsin. Arkadaşlar evlat acısını ALLAH düşmanımın başına vermesin! Yorumlarınıza dikkat edin. 11 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Çok büyük olay mevlit okutmuş Allah Allah hiç normal bir durum değil yok canım ! 3 3 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: BU NASIL BİR YAZI TÜRKİYE AYAĞA KALKMIŞ. ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL KİM ONLAR NE YAPMIŞ TÜRKİYE YE. ONUN GİBİ BİNLERCE İNSAN ÖLÜYOR. 3 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: Allah rahmet eylesin Allah sabır lar versin fakat Türkiye'de yer yerinden oynamadı sana öyle gelmiş meza Ra gören ne ilk ne son yinede Allah kabul etsin 1 0 Yanıtla

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