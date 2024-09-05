Safiye Soyman\'ın oğlu için mevlit okutuldu

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Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın, yıllardır multiple sekleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz 27 Temmuz'da hayatını kaybetti. Oğlunu kaybeden Soyman, evladı için Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy'de mevlit okuttu ve yemek dağıttı. Kızı Ümran Akaröz ile birlikte köydeki komşularına yemek dağıtan Soyman, oğlunun hatırasını yad etti.

"OĞLUMUN VEFATIYLA TÜRKİYE YERİNDEN OYNADI"

Oğlunun çok sevdiği Ağlasun ilçesi Yeşilbaşköy'ü hiç unutmayacaklarını söyleyen Safiye Soyman, "Vallahi o kadar güzel bir topluluk oldu ki oğlumu yalnız bırakmadılar. Oğlumun vefat ettiği köy Yeşilbaşköy. Kırkını burada yapalım dedik. Allah razı olsun köy halkı bizi yalnız bırakmadı. Binlerce insan geldi. Allah razı olsun, duasını yaptırdık. Evde de biraz sonra mevlit yapacağız, Kur'an-ı Kerim okunacak. Köyde oğlumun anısına yemek verdik. Gelenlerin ayaklarına sağlık. Burası hep yaşayacak. Oğlum çok seviyordu Yeşilbaşköy'ünü. Altı ay burada yaşıyordu, altı ay da Bodrum'da yaşıyordu. Onun için hiç unutmayacağız. Gelen bütün köydeki dostlarımız şeref verdiler, Allah razı olsun. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Oğlumun mekanı cennet olsun. Zaten biliyorsunuz çok genç vefat etti. Bütün arayan soran herkese, gelen giden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Oğlumun vefatıyla Türkiye yerinden oynadı, ne kadar seviliyormuş benim oğlum. Allah razı olsun herkesten, çok teşekkür ederim" dedi.